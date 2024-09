Kolaps, Rada běsnil: Jak je to možný! Chybí nám někdo, kdo ostatní seřve

Potemnělé nebe nad Juliskou jako by předurčilo v 10. kole Chance Ligy horor pro domácí Duklu proti Liberci. Pražané sice o půli vedli 1:0, ale druhý poločas hrůzy znamenal, že si Slovan odvezl na sever všechny body za vítězství 4:1. „Nehrajeme dobře začátky a konce poločasů. My jsme ten zápas prohráli kvůli dvanácti minutám,“ mrzelo kouče domácích Petra Radu.

Dukla vlétla na svého soupeře jako snad ještě nikdy po návratu do nejvyšší soutěže. Favorit z podještědí byl přišpendlen v úvodních sekundách na své polovině. Však si taky svěřenci Petra Rady došli pro odměnu, když se už ve druhé minutě prosadil spíše stříleným centrem Jakub Zeronik. Ve své první sezoně mezi českou elitou se radoval z premiérové trefy.

„Líbí se mi. Oživuje naši hru. V první půli se hodně prosazoval, ale musím se na to podívat komplexně, kdy po přestávce chyběla trochu důslednost směrem dozadu, byť je to ofenzivní hráč,“ řekl přísný kouč Petr Rada.

Aby ne. Dukla sice o poločase vedla i díky místy naivní liberecké hře v obranné linii, ale začátek druhého poločasu byl pro domácí na Julisce doslova hororový. „Byl to kolaps. Říkal jsem hráčům v kabině, že když dostali první gól, už měli hlavu dolů, pak druhý, třetí gól a sesype se to jako domeček karet. Tam chybí někdo, kdo by ostatní seřval. Nechci, aby si nadávali, ale namotivovali se. Dneska jsou hráči jiní. Vyklidi jsme pole během deseti minut. Přitom si paradoxně myslím, že hlavně v první půli jsme podali velmi dobrý výkon,“ hodnotil dál Rada.

Dukla sice skórovala už po několika desítkách sekund, ale to proti Liberci nemusí nic znamenat. V úvodních deseti kolech sezony totiž Slovan udržel jedinkrát čisté konto. V úvodu tam byl ještě jeden závar u brány gólmana hostí Bačkovského. Dukla však nedala a tam se možná překvapivě brzy lámalo utkání. Kdyby Pražané vedli 2:0, scénář mohl být jiný, ale na kdyby se nehraje.

Kouč Liberce Radoslav Kováč tak do druhého poločasu místo Nyarka, který si podle něj nepočínal dobře v nábězích, poslal Lukáše Letenaye. Ukázalo se to jako zlatý tah. Slovenské věži stačilo osm minut na otočení stavu. Chvíli po něm přidal třetí trefu ještě Michal Hlavatý a na Dukle by se atmosféra dala krájet. „Co děláte? Jak je tohle možný?“ řval po svých svěřencích Rada. Jenže to už se Dukle body nenávratně vzdálily a hrdinou se stal Letenay.

„Potřebovali jsme ty body po mentální stránce. V druhé půli se nálada v týmu hodně změnila. Jsem rád, že jsem týmu pomohl. Ty dva góly jsou přínosné pro moje sebevědomí, ale já se fakt nekoukám na sebe. Jsem šťastný, že jsme vyhráli,“ říkal spokojený rodák z Bratislavy.

Stal se tak poměrně málo očekávaným hrdinou, protože zatím jeho reputace v Liberci nebyla valná, byť se na podzim trefil už premiérově v nejvyšší soutěži proti Teplicím.

„Hodně našich fanoušků se ptalo dřív, proč tam dáváme Letenaye. My jsme ho ale viděli, jak skvělý charakter má. Pracuje na sobě na tréninku. Najednou je mrštný, zlepšil hru v boxu i prostorové vnímání potom, co zhubnul sedm kilogramů. Jsme rádi, že nám ta změna vyšla,“ zářil spokojený Kováč.

Podobné pozitivní dojmy rozhodně nesdílel Rada, který zase volal po nedostatku důslednosti. „Nedoráželi jsme, chyběl důraz. Je nás tam deset, ale musíme hráče dřív dostoupit. My jsme ten zápas prohráli kvůli dvanácti minutám. Když se na to podívám zpětně, opakuje se to. V Jablonci jsme prohráli gólem z 46. minuty. V Olomouci jsem ani nedosedl na lavičku a po třiceti sekundách taky prohráváme. Nehrajeme dobře začátky a konce poločasů,“ lamentoval zkušený trenér Pražanů.

V závěru ještě Denis Višinský zpečetil výhru Slovanu na 4:1. Předtím se dostal k snížení sice Muris Mešanovič, ale jeho gól neplatil pro ofsajd. Liberec se tak svému sobotnímu soupeři vzdálil na pět bodů.