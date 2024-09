Začátek ve třináct hodin je hrůza, popisoval Holzer. Terén už se nezlepší

Pro vás by asi bylo nejlepší, kdyby kouč Pavel Hapal sázel na trojku vzadu pořád, ne?

„Asi jo, ale ve čtyřce jsem taky odehrál spoustu zápasů. Jak v repre do 21 let, tak ve Slovácku. Vlastně všude. Nedělá mi to žádný problém. Uvidíme, jak to bude dál. Já jsem vždy připravený na každý zápas, zbytek je na trenérovi.“

Tohle byla povinná výhra?

„Všichni lidi, co jsme potkávali, nám říkali, že to jsou jasné tři body, ale nechtěli jsme si to dávat do hlavy, protože to jsou nevyzpytatelné zápasy. Bylo to jen o nás, o hlavě, jak se na to připravíme. Zbytečně jsme si to zkomplikovali.“

Neefektivitou...

„Ano, nedali jsme góly, penaltu, druhý poločas jsme to už mohli rozhodnout. Naopak zbytečně dostaneme gól na 2:1 a ještě se třepeme. V tom musíme být do příštích zápasů silnější.“

Nechtělo to víc tlaku do vápna a centrů, jako jste předvedl u Buchtova gólu?

„Málo jsme se tam dostávali, bylo to zavřené. Oni slezli do hlubokého bloku a čekali na naše chyby. A udělali jsme jich poměrně dost v rozehrávce, hodně jsme ztráceli balony. Navíc ten terén tady tomu nenapomáhá, takže na něm musíme být opatrnější. Chceme hrát odvážně, ale musíme být zodpovědní i dozadu. Bylo moc těžké najít prostor mezi nimi a dostat se nějak do šestnáctky.“

Vás terén taky jednou vypekl, že?

„Chtěl jsem centrovat, balon ale skočil na drn a já to kopl patou... (úsměv) Terén se už nezlepší, musíme s tím pracovat a možná tomu i uzpůsobit fotbal. Ta tráva se prý měla měnit, ale neuskutečnilo se to. Lepší už to ne bude.“

Co začátek ve 13 hodin? V pohodě?

„Budu upřímný: hrůza. Je to za mě nefotbalový čas. Nevíte úplně přesně, jak se na to připravit, je to zvláštní. Ani lidí nepřišlo tolik jako obvykle, příště nejlépe od tří od čtyř nejdřív.“

I tak ale platí, že doma vítězíte, jste tady stoprocentní.

„Chtěli jsme navázat na to, že odsud se body odvážet nebudou. Pro nás je moc důležité, že tady držíme pevnost, k čemuž samozřejmě pomáhají lidi. Bude důležité, aby chodili i dále a my je vždycky výsledkem potěšili.“

Nicméně neproměněnými penaltami jim příliš radosti neděláte...

(smích) „Ewe zkusil něco, co asi nikdo nečekal. Dát to trochu více nahoru, byl to jasný gól, ale zlobit se na něj nebudeme. Zase dal gól, je to rozdílový hráč. I větším fotbalistům se stává, že nepromění penaltu.“

A není to už trochu v hlavách? Nemáte z penalt strach?

„Nemůžeme se bát, protože pak by to bylo o tom, že na penaltu někdo půjde a už předem řekne, že ji nedá. Na to nemůžeme myslet.“