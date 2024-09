Ewerton neproměnil pátou penaltu z devíti. Fendrich: Doprava nebo na střed

Kéž by to raději prošlo zdí, mohli si říct fanoušci fotbalistů Baníku. Ewertonův přímák, jenž mířil k pravé tyči, zastavila ruka Ondřeje Čoudka – a kopala se penalta. Což je disciplína, která teď na vítkovickém stadionu u branky vzdálenější domácího kotle nefrčí. Brazilcovu „panenku“ vytáhl kopačkou gólman Vilém Fendrich a z jasné záležitosti zadělal na drama. Ostrava nakonec České Budějovice skolila 2:1 a zůstala ve svém teritoriu stoprocentní, nicméně pokutové kopy rezonují čím dál víc.

Určitě znáte ten legendární komunistický plakát, na kterém muž odmítá alkohol s odpovědí „Ne, raději knihu“. Baníkovci mohou, s nadsázkou řečeno, uvažovat podobně při penaltách. Jenomže nemají na výběr, nařízený pokutový kop nelze směnit za přesilovku či jiný druh standardní situace. A tak ji kopnou – a pak se zklamaně drží za hlavu.

Tak jako před více než měsícem při evropském rozstřelu s Kodaní, tak jako nyní s Dynamem.

„Rozdíl je v tom, že když vyhrajete, můžete se tomu usmát,“ porovnával kouč Pavel Hapal.

Zatímco srpnové neproměněné pokusy Jiřího Klímy, Ewertona, Michala Frydrycha a Matěje Chaluše stály Slezany postup do play off Konferenční ligy, Brazilcův nedělní oblouček – naštěstí pro FCB – ligovou blamáž proti jihočeskému outsiderovi nepřinesl.

„Máme určené tři penaltové střelce, nic na tom měnit nebudeme. Kdo si bude věřit, půjde. Podstatný je výsledek, nezlomilo nás to. Zápas jsme dokázali vyhrát. Ewe předtím proměnil, někdy to tak je. Určitě se na něj zlobit nebudu, však taky nakonec utkání rozhodl,“ dodal trenér.

Ewertonova signifikantní rána ze hry je z levé strany na zadní tyč, viz nedávná paráda v Teplicích. Kapitán Baníku zpevní pravý palec a obaluje podobně jako Lukáš Haraslín ze Sparty. Mohli by si tento typ zakončení patentovat. Když si ale postaví mičudu na bílý puntík, míří do jiných míst.

„Co ho znám, a vím, kam to kope, tak buď z mého pohledu doprava nahoru, nebo na střed. U gólmana je těžké stát do poslední chvíle, ale nakonec jsem ten pohyb zastavil včas a stihnul jsem to nohou vykopnout,“ popisoval českobudějovický brankář Vilém Fendrich moment, kdy už coby ležící vymrštil levou nohu a dokázal střelu vytěsnit nad břevno.

Podle Transfermarktu se stal pátým borcem v české lize, na kterého Jihoameričan nevyzrál. Po Matúši Macíkovi, Tadeáši Stoppenovi, Pavolu Bajzovi a Petru Bolkovi. Proměnil čtyřikrát.

Ani spoluhráč Daniel Holzer však nekritizoval. „Ewe zkusil něco, co asi nikdo nečekal. Dát to trochu více nahoru, byl to jasný gól, ale zlobit se na něj nebudeme. I větším fotbalistům se to stává.“

Těsně před pauzou mohl být stav 2:0 pro domácí, což by zřejmě zaručilo definitivní klid a větší gólový příděl po změně stran do otevřené obrany. Takhle to vůbec jednoznačná záležitost nebyla. Do 72. minuty, kdy se role otočily a Ewerton nachytal Fendricha z levé strany slabší levou na přední tyči.

„Kopal to z většího úhlu a propálil mě kolem nohy, kterou jsem tam už nestihl dát. Je to škoda, protože když chytnete penaltu a pak dostanete gól kolem nohy, je to fakt smůla...“ litoval.

V závěru snížil extrémně motivovaný Quadri Adediran, jenž předvedl lepší výkon než Erik Prekop na hrotu ostravské sestavy. Víc toho ale Dynamo nestihlo. Platí tak, že Baník zůstává na vítkovickém stadionu v probíhající sezoně stoprocentní. A že České Budějovice navzdory sympatickým pasážím a solidní kombinaci stále čekají na první výhru. Rozhoduje se totiž v boxech.

„Já jako stoper bych útočníka přerazil a frajer by už nestál,“ mrzela trenéra Františka Straku laxnost v defenzivě. „Škoda, že jsem neměl mančaft už v přípravě, to byste viděli tu jízdu!“ pokračoval.

Kolega Hapal takhle rozvášněný nebyl. Věděl, že optimální výkon jeho svěřenci nepředvedli, na druhou stranu úkol na těžkém terénu splnili a dostali se v tabulce zpátky na čtvrtý flek před Olomouc.

„Jsem samozřejmě spokojený, protože jsme urvali tři body, na které nás všichni pasovali a říkali, že jsou víceméně povinné. A víte, jak to vždycky bývá se soupeřem, který sice dosud vstřelil jednu branku a jen jednou v soutěži bodoval. Bylo to znát na naší hře, hlavně v úvodu, kdy jsme byli dost nervózní, nepřesní a hodně jsme kazili, ale postupem času jsme se do toho dostali. Pomohl nám první vstřelený gól. Škoda, že Ewe neproměnil penaltu. Ale byli jsme trpěliví. Ve druhé půli jsme měli hned velkou šanci Erikem Prekopem. Když jsme druhý gól vstřelili, přišlo uklidnění. Škoda, že Fildovi Kubalovi sebrali gól pro ofsajd, protože bych mu ho hrozně přál. Navíc po krásné akci s Jirkou Klímou a Buchtičem,“ uzavřel.