Trpišovský: Diouf? Zájem v zimě bude. Jsem rád, když má čísla někdo jiný

Pět gólů v osmi zápasech, to je z Dioufovy pozice wingbeka pomalu úkaz. Jak je to vůbec možné?

„Je to o jeho kvalitě. Střela je jeho velká přednost a dnes to trefil z první z těžké pozice, krásně si na ránu odcouval. Není to náhoda, kopací techniku má skvělou a má i dobrý výběr místa. Pořád to trénuje, zkouší a má skvělý nárt. Snad jen Nico Stanciu měl podobnou střelu z voleje, kdy si uměl nastavit nohu. A to je prostě dar, kterého Malick umí využívat. Byla to jedna z rozhodujících věcí, proč jsme se rozhodli pro něj i po pár zápasech, které jsme viděli. Patřily mezi ně emoce, kopací technika v útočné fázi a hra hlavou. I na tréninku patří k nejgólovějším hráčům. Umí se nahrbit a připravit na střelu, má ji obrovsky přesnou i razantní.“

Vzhledem k tomu, jak se zlepšuje, nebojíte se, že o něj můžete v zimě přijít?

„Samozřejmě. Jsem šťastný, že dá gól někdo jiný než on, aby ta čísla neměl. (úsměv) Při jeho kvalitě, číslech a věku si neumím představit, že v příští sezoně zůstane ve Slavii. Jeho výkony musejí svítit v radarech velkých zahraničních týmů. Někdy musíte hráči přijít na chuť, ale pamatuju si, kdy jsme Malicka viděli poprvé. Hráli jsme v Tiraspolu a po deseti minutách nás hned bouchl přes oči. Věřím tomu, že tento tým udržíme a v létě se uvidí. Bude to i o něm, jak se rozhodne, ale to teď předbíháme. Je třeba, aby měl koncentraci na Slavii. A tu on má, je skvěle nastavený, má balanc emocí i koncentrace. Skvěle se s ním pracuje. Ale určitě klub bude něčemu čelit v zimě, to je jasné.“

Čím jste dnes zvládli překonat Bohemians?

„Zápas jsme si udělali trochu jednodušší tím, že se nám podařilo dát rychlý gól. Malick to skvěle trefil, dobře jsme vstoupili do utkání, byli jsme dobře nastavení a organizovaní. Měli jsme kvalitu směrem nahoru, dobrou intenzitu. Musím pochválit stav hrací plochy, který byl velmi dobrý, což taky pomohlo fotbalu. V prvním poločase jsme byli nebezpeční. Díky dobrému pohybu a přesnosti po zisku míče jsme byli schopni kontrolovat hru a eliminovat duo Júsuf a Matoušek velmi dobrým postavením a skvělou hrou obrany. Měli jsme duel pevně pod kontrolou a je to zasloužené vítězství po velmi dobrém výkonu.“

Jaký máte pocit z týmu poté, co jste vyhráli jedenáct z posledních dvanácti zápasů?

„Samozřejmě mám dobrý pocit. Je to zásluha týmu, který je momentálně skvěle nastavený, skvěle funguje mezi sebou, je koncentrovaný. V minulých letech jsem žehral na lídry. Tým měl kvalitu, ale pořád hledal tvář a vůdčí osobnosti. Dnes je má. Hlavní je Honza Bořil, ale je to i o spolupráci s ostatními kluky. Momentálně je radost být s týmem a pracovat s ním, cítíme ze sebe sílu. Viděl jsem to i během dne. Měl jsem obrovský respekt ze zápasu v Ďolíčku, vždy to byl jeden z nejtěžších zápasů, a pokud nemáte zápas v rukou a nemáte kvalitu, je to náročné prostředí. Soupeř má hráče, kteří nám typologicky umějí dělat problém, ale já jsem z týmu cítil obrovskou sebedůvěru.“

Rotujete méně než dřív. Je za tím nějaký předsezonní záměr?

„Určitě jsme si to neřekli před sezonou, vyplynulo to ze situací. Máme v poslední době tři dny mezi zápasy a byla brzo repre pauza. Není to tak náročné jako v minulých sezonách, kdy se to táhlo dva měsíce v kuse. Kdybychom v minulých dnech hráli čtvrtek-neděle, bylo by změn víc.“

Jsou za tím i další důvody?

„Změny v minulých sezonách nastaly i proto, že jsme hledali stabilitu. V zimě jsme udělali změny směrem dozadu, teď v létě směrem dopředu. Děláme je s výhledem stavět ten nejsilnější tým. Předtím jsme u hráčů vyloženě uvažovali o prodeji a hráči museli odcházet. Teď ten tým stavíme vyloženě do tváře, aby byl co nejsilnější. To znamená, že přestupy Chorého nebo Lingra už byly s výhledem na konkrétní posty. Tým se staví víc do toho, aby zvládal zápasy a měl strukturu, než do toho, aby měl víc hráčů a byl připraven na jejich odchody. Tým je i zdravý, ale nejdůležitější je, že jsme ho stavěli s výhledem, že máte hráče jako Provod, se kterým je radost spolupracovat a vnímá hru na hřišti. Stavíte ho klidně do třech pozic. Je to víc věcí dohromady, ale když máte tři dny mezi zápasy, není důvod k velkým rotacím.”