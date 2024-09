Jemelka: Šancí bylo dost, přesilovka spíš uškodila. Remíza? Zklamání

Mrzí vás konečná remíza?

„Zklamaní jsme, získali jsme pouze bod, ale i takový je fotbal. Nepodařilo se nám dát víc branek. Myslím, že po Frankfurtu jsme dobře zregenerovali, nepřišlo mi, že bychom byli unavení.“

Proč jste nic nevytěžili z dlouhé přesilovky?

„Trošku nám spíš uškodila. Boleslav se úplně zatáhla do vápna. Dávali jsme tam centry, ale nedokázali proměnit žádnou šanci ani si vytvořit stoprocentní tutovku, dotlačit to tam. Když se soupeř takhle zatáhne, je těžké se tam dostat.“

Nescházelo vám vyšší tempo?

„Když se nedostanete hned na začátku zápasu do tlaku, je pak těžké se provrtat jejich obranou. To nám možná chybělo, ale i tak jsme měli dost příležitostí, jak zápas rozhodnout. Jenom škoda, že to nedopadlo.“

Nechybí vám v podobných zápasech vysocí hráči?

„Nemyslím si, že by nám takoví hráči extra scházeli. Teď máme v týmu rychlostnější typy, trošku upravujeme styl hry. Ale nevidím v tom takový problém.“

Nejste unavení psychicky?

„Každý to má jinak. Třeba já mám doma malou dceru, čistím si hlavu tak, že si s ní doma odpočinu a hlavou úplně vypnu od fotbalu. Není lehké hrát co tři dny, ale už jsme si na to nějak zvykli.“

Už jste si vzadu zvykli na novou posilu Svetozara Markoviče?

„Svetozar zapadl výborně, dobře nahradil Hranyho (Robina Hranáče). Chvíli trvá, než si zvykne na náš styl, v Partizanu byl zvyklý hrát na dva klasické stopery. Ještě to chce čas, ale každý zápas si společně vyhodnocujeme a bude to snad jenom lepší.“

Jak se vám bránil Vasil Kušej?

„Je to vynikající, nepříjemný hráč, nám vyšším hráčům se hůř brání. Ale pokryli jsme ho dobře, nic extra neměl.“