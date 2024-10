Slavia vs. Sparta: střet dvou herních stylů. Válka to nebude, věří expert

Ono to vlastně ani není jinak možné. Oběma jde o mnohé, což platí v každém derby. Jenže tentokrát může velký zápas udat směr boje o titul, potažmo o přímý postup do Ligy mistrů. To není zrovna málo…

Pokud Slavia vyhraje, utrhne Spartu na rozdíl šesti bodů, ta si totiž nebývale zavařila dvěma domácími ztrátami se Slováckem a Olomoucí - tyhle provary ji stály masivních pět punktů. „Uděláme vše pro to, abychom si před reprezentační pauzou udělali bodový polštář,“ vzkázal na Letnou domácí zarputilec Ondřej Lingr.

Článek pokračuje pod infografikou.

Je jasné, jak k tomu bude chtít Slavia dospět. Od duelu s Lille jede těžkou vládu - soky sráží fyzickou nabušeností, vervou, s jakou jde za úspěchem. Dopředu valí jako vojenská jednotka. Nezřídka centruje pravý stoper Tomáš Holeš a zadní tyč zavírá jeho kolega z opačné strany Jan Bořil. Toť jen malý příklad.

„Pro Spartu bude klíčové zesílení krajních prostorů, aby z nich nelétalo takové množství centrů,“ má jasno Jakub Rada, nyní už bývalý záložník Sparty, Bohemians, Mladé Boleslavi či Hradce Králové. „Naposledy na Bohemce Slavia extrémně dominovala právě v těch krajích i ve vápně. Proto je důležitý i druhý fakt. Když centr přijde, je nutné mít nabrané hráče a souboje zvládat,“ varuje.