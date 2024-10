Divočina v Karviné bez gólu! Pět tyčí a břeven, dvě odvolaná vyloučení

Prostě divočina. Žádnému gólu navzdory. Karviná potvrdila, že doma neinkasuje, ovšem ani nevyhrává. Potřetí ze čtyř duelů remizovala 0:0. To úplně netěší. Tentokrát ale musí bod brát.

Navzdory herní dominanci v první půli měla hromadu štěstí a opět skvělého brankáře Lapeše. „Zase se nám nepovedlo otevřít zápas. Asi bychom potřebovali dát nějaký špinavý gól. Na druhou stranu, Hradci se dávají branky strašně těžko, defenzivu má srovnanou,“ podotkl karvinský trenér Martin Hyský. „Kuba Lapeš zase předvedl fantastický výkon,“ ocenil svou největší oporu.

Hradečtí byli daleko nebezpečnější, v cestě jim však stály tyče a břevna. Smůlu měli i jinak. Během utkání přišli o dva stopery ze tří, ze zdravotních důvodů odstoupili klíčoví zadáci Karel Spáčil (otřesený po úderu do hlavy) a výborný Filip Čihák. Ze zadní linie zbyl jen Tomáš Petrášek. „Věřím, že to nebude nic vážného a během reprezentační pauzy se uzdraví. Čihy cítil svalové problémy,“ informoval trenér David Horejš.

Karvinští nakonec dohrávali v deseti a soupeř komplet. Přitom jen stoper Douglas Bergqvist byl vyloučený dvakrát a v závěru i střídající Samuel Dancák. Ze hřiště nicméně odešel jen Bergqvist, a to na druhý pokus. Když mu sudí Pechanec ukázal za lehké zatažení unikajícího Lukáše Čmelíka druhou žlutou a první červenou, záhy ji po zhlédnutí celé situace zrušil.

Švéda oprávněně poslal do sprch až za ruku do Mihálikova obličeje. Díky tomu se dostali Východočeši do tlaku. Cítili šanci na lup tří bodů. „Červená nám to usnadnila,“ připustil Horejš. „Škoda, že jsme trefili čtyřikrát tyčku. Gól jsme nedali, takže bod musíme brát,“ dodal smířlivě.

Jeho tým taky měl původně jít do deseti. Pechanec v nastaveném čase nekompromisně vytáhl „redku“ za Dancákův faul zezadu na Ražnatoviče. Jenže znovu se vložil do hry VAR a hlavní arbitr podruhé svůj verdikt změnil. Záznam mu ukázal, že se rozhodl špatně. Střídající záložník určitě nepředvedl surovou hru. Z červené karty se stala pouze žlutá. „Faul na červenou to nebyl. Zaplaťpánbůh se to vrátilo,“ oddechl si Horejš. Závěrečný hradecký tlak nicméně tento moment zbrzdil a otupil.