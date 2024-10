Rada po Teplicích: Je to ubíjející. Červená pro Radostu? Už je toho hodně

Skláři byli povzbuzení výhrou v Pardubicích a v prvním poločase brousili materiál z Julisky velmi dobře. Radosta orazítkoval tyč, pak měl tutovku Gning, ale až centr Harušťáka našel přesně Jássira a teplický faraon otevřel svůj gólový účet této sezony. Trenér Dukly Petr Rada ustrnul u čáry.

„Já hrál celý život beka, ale nikdy bych nenechal někoho tak jednoduše odcentrovat. Možná kdybych tam lezl po čtyřech. Je to ubíjející. Možná i ti hráči už mají fóbii, že dostanou branku. Já opravdu nevím,“ lamentoval Rada po zápase, byť nakonec bod bral. „Jsem nakonec rád, že to byla aspoň remíza a Teplice nás před reprezentační přestávkou nepřeskočí,“ doplnil.

Křest ohněm prožil hlavní sudí Jan Beneš, pro kterého to byl ve 24 letech debut na prvoligové scéně. Hned jedenáct borců v základních sestavách bylo mladších než on. Někdy to bylo patrné na vášních, když někteří zkušení borci i o dekádu starší šli s arbitrem do slovní rozepře.

„Dozvěděl jsem se, že píská poprvé ligu těsně před zápasem, což mě překvapilo, ale tak ti rozhodčí to mají těžké, asi jich moc není. Taky jsem před utkáním za ním šel a popřál jsem mu hodně štěstí. Musíme být pozitivní. Nevybavím si, že by udělal nějakou chybu. Pískal dobře. Nemůže nikdo čekat, že tam vlítne mladý kluk a bude hned perfektní, taky se učí,“ našel milá slova pro Beneše veterán Dukly Vondrášek, který v Teplicích strávil bezmála patnáct let a přisadil si i kouč Teplic Zdenko Frťala, byť mu Beneš vyloučil svěřence Radostu. „Podle mě obstál, i když to neměl snadné. Oni třeba Mešanovič nebo Řezníček vědí, kdy mají spadnout,“ hodnotil trenér domácích.

První poločas jako den, ten druhý jako černočerná noc. Takhle si musel připadat domácí kouč. Dukla přišla z kabin jako vyměněná, vytvořila si před domácí bránou několik závarů, ale uchytila se až ušmudlaná přihrávka Davida Pecha, který dostal do jasné šance i s tečí domácí obrany Murise Mešanoviče. Bosenský forvard se osamostatnil na čele tabulky klubových střelců. Stačil mu na to druhý zásah v sezoně.

Teplice tak do fotbalových encyklopedií odeslaly příspěvek, jak ztratit výhru, když přestanete hrát. Domácím se hra nedařila tolik jako v první půli i díky aktivitě Pražanů. „Nezvládli jsme uhrát tři důležité body, protože jsme se utápěli v individuálních kličkách. Nebyl to tak týmový výkon jako v první půli. Dukla nás začala přehrávat, tak jsme změnili rozestavení. Na konci jsme měli nějaké náznaky rychlých brejků, ale nestačilo to,“ litoval Frťala.

Právě na protiútoky mohli tepličtí sázet po incidentu ze 79. minuty. Radosta při ofenzivní aktivitě dorážel na soupeře, šel do souboje ve skluzu podrážkou napřed a prvoligový novic mezi sudími Beneš se nerozpakoval a tasil červenou. Je fakt, že teplický hráč se snažil zmírnit razanci a hned po zákroku tušil, že je zle, ale Beneš byl neoblomný.

„On tam Radosta nešel s úmyslem ho přepálit. Nebudu tady říkat, jestli to měla nebo neměla být červená. My ho určitě v kabině podpoříme a nikdo mu to nebude vyčítat,“ řekl po utkání teplický Jaroslav Harušťák.

„Už delší dobu říkám, že by se mělo dělat nějaké sezení s trenéry a rozhodčími. Měli bychom si vysvětlit, kde je jakási míra. Myslím si, že to hráči už musejí mít v hlavě. Nemají to jednoduché hráči ani rozhodčí, ale víc k tomu nemám co říct,“ pronesl Frťala.

Byla to zvláštní situace. Červenou kartu pro Radostu vzhledem k fotbalovým trendům nikdo po utkání příliš nerozporoval, přesto došlo na téma přílišného počtu vyloučení v české lize.

„Na moje gusto je těch červených karet v české lize už hodně. Některé zákroky nesmrdí natolik, aby byly červené. Chceme z fotbalu bezkontaktní sport?“ Ptal se Rada během své kariéry již poněkolikáté.

Paradoxně se však zdálo, že Teplicím hra o deseti vyhovovala. Gning a Horský podnikali rychlé brejky do pootevřené defenzivy Dukly, ale gólový efekt jejich snaha nepřinesla.

Teplice tak doma z posledních čtyř zápasů získali jediný bod. „Je to hodně o hlavách, doma jsme prostě křečovití,“ posteskl si Frťala.

Dukla po dotáhnutí může slavit alespoň druhý bod z venkovního prostředí v sezoně. Nakonec ale s plichtou nemůže být spokojen nikdo.