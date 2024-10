SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 2:0. Viktoria? Málo energie, pískot i obavy

Dlouhé a marné plzeňské dobývání pardubické branky trvalo téměř hodinu. Pavel Šulc nacentroval zprava na zadní tyč, volný a správně postavený Cadu přiťukl Tomu Slončíkovi a ten dostal favorita do vedení. Devatenáctiletý „Slon“ vstřelil v západočeském druhou ligovou branku, v nastavení pojistil vedení Milan Havel a Viktoria si mohla vydechnout.

Plzeň se k výhře, na kterou čekala čtyři zápasy od duelu s Olomoucí, výrazně natrápila. Místo, aby se po vedoucí brance uklidnila, naopak pouštěla do hry Pardubice a několikrát si zle zavařila. Až do závěrečných minut se strachovala o těsný náskok, bránila tak, že dokonce útočníka Daniela Vašulína nahrazoval stoper Lukáš Hejda. Domácí definitivně uklidnilo až Havlovo doklepnutí do prázdné v závěru nastavení.

„Věděli jsme, že to bude složité. Pardubice jsou běhavý soupeř, nám naopak chybí trochu energie, náročný program nás oslabuje. Bylo to vítězství vůle, disciplíny, to se podařilo. Nacházeli jsme se v křeči, kluci měli vůli vyhrát, ale byli trošku nervózní. Jsem velice šťastný, klukům děkuji, že to dokázali. Věděli jsme, že to dneska musíme vydřít, že to nebude žádný krasofotbal,“ konstatoval plzeňský kouč Miroslav Koubek.

V den, kdy oči fotbalové veřejnosti mířily především na večerní pražské derby, byla domácí hra silně kostrbatá. V náročném programu mužstvu scházelo víc energie a zápas urvalo zejména bojovností a vůlí. Pardubice sice jen dvakrát vystřelily přímo na bránu Martin Jedličky, přesto měly několik zajímavých situací jak utkání minimálně srovnat.

„Při lepší produktivitě jsme mohli bodovat, sehráli jsme slušnou partii. Na Plzni se promítl náročný program, dokázali jsme toho v poli využít. Podali jsme dobrý výkon, měli jsme deset až čtrnáct dobrých přechodových fází, které vyústily ve tři fakt dobré šance. Rozhodla produktivita, domácí dali dva góly a urvali to,“ hodnotil utkání pardubický kouč Jiří Saňák.

První poločas se s domácím favoritem vezl od situace ze třetí minuty. Centr zleva od Toma Slončíka vyboxoval gólman Jan Stejskal, následnou střelu rukou zblokoval Tomáš Polyák. Sudí Marek Radina foukl do píšťalky a ukázal na penaltu.

Balon si chystal Pavel Šulc, jenže hlavní arbitr dostal signál do sluchátka od VAR. Na upozornění od Ondřeje Berky běžel k monitoru, po dlouhých průtazích penaltu odvolal – balon totiž šel do ruky od Polyákova těla, v takovém případě se o penaltu nejedná.

Plzeň se v následných minutách trápila, útočila v malém počtu hráčů, kombinacím chyběla překvapivá myšlenka. Ofenzivu táhl především Pavel Šulc, nejlepší hráč utkání. V dlouhém nastavení první půle mu k brance scházely centimetry, po přestávce mu velkou šanci chytil pozorný Jan Stejskal. Výrazný podíl měl na obou plzeňských brankách, které zápas rozhodly.

Viktoria půjde do reprezentační pauzy na třetí příčce, plným ziskem s Pardubicemi se lidem v klubu bude dýchat lépe. „Všichni jsme si oddychli. Na mužstvu byla vidět i nervozita, věděli jsme, že po prohře na Slavii a remíze s Boleslaví musíme vyhrát,“ uzavřel hodnocení odpoledního klání trenér Koubek.