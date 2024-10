Laci o své chybě: Začalo to u mě... Emoce? Tohle je prostě derby 

Jak berete aktuální ztrátu šesti bodů na rivala?

„Bude to samozřejmě těžší a může to mít vliv. Ale sezona je ještě dlouhá, titul zůstává naším cílem. Prohru způsobil špatný start do zápasu, ale ve druhém poločase jsme měli hodně šancí. Dost na to, abychom remizovali, nebo vyhráli. Ale musíme pokračovat v naší práci a bojovat o to.“

Čím si vysvětlujete nepovedený začátek?

„Určitě souhlasím s tím, že první poločas nebyl dobrý. Úvodních devadesát sekund jsme měli zvládnout líp. Bylo jasné, že když inkasujeme tak brzy branku, Slavia bude mít zápas o dost jednodušší.“

Vyčítáte si chybu před prvním gólem, když jste se pokusil o přihrávku patou?

„Fotbal je o chybách, a kdo jich udělá méně, vyhraje. Tu situaci jsem ještě neviděl, ale určitě se na ni podívám. Je mi to líto, mohl jsem mít lepší reakci. Ano, začalo to u mě, ale když se pokoušíte hrát fotbal, přináší to chyby. A v derby ji soupeř prostě potrestá.“

Co se změnilo po přestávce?

„Vyběhli jsme na hřiště jako jiné mužstvo. Začali jsme lépe presovat a neumožnili Slavii nakopávat míče, z čehož těžila v prvním poločase. Zamezili jsme příležitostem, které měla. Byli jsme najednou lepší na balonu, byli víc agresivní a vytvořili si víc šancí.“

Byla Slavia na tom líp fyzicky?

„S tím nesouhlasím, nemyslím si to. Slavia se snažila nakopávat balony nahoru, a s tím se těžko dá něco udělat. Myslím, že v první půli jsme měli tři šance, abychom skórovali. Byli tam Birmančevič, Preciado nebo Olatunji. Chyběl jen lepší dotek. My jsme pořád pokračovali v našem plánu.“

V závěru byla dvě vyloučení. Jak jste viděl emoce na hřišti?

„Tohle je derby. A víc k tomu není potřeba říct. To se prostě děje.“

Co zaznělo v pozápasovém kolečku?

„Tohle samozřejmě zůstane v týmu. My tohle děláme pořád. Když vyhrajeme, nebo prohrajeme. Na hřišti jsme společně. Dělali jsme to poslední dvě sezony, kdy jsme vyhráli titul a double. Co se řekne v kolečku, je prostě tajemství.“