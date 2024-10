Spáčil: noc v nemocnici! Kouč ztuhnul, objev se z reprezentace omluvil

Mrzuté pro Hradec Králové i reprezentaci U-21 před kvalifikací ve Walesu a doma s Litvou. A hlavně pro Karla Spáčila (21). Objev fotbalové Chance Ligy je po úderu loktem stopera Douglase Bergqvista na čas vyřazen z provozu, ze stadionu v Karviné ho odvezla záchranka a talentovaný zadák zůstal přes noc v nemocnici s otřesem mozku. Tím pádem se musel omluvit i kouči národního týmu do jednadvaceti let Janu Suchopárkovi. „Když jsem ho viděl v kabině, úplně jsem ztuhnul,“ přiznal v pondělí dopoledne pro iSport.cz kouč David Horejš.

Sobotní duel v Karviné (0:0) před repre pauzou byl pro Karla Spáčila mimořádně smolný. Ve 27. minutě ho po rohu při pádu nechtěně sejmul loktem protihráč Douglas Bergqvist. Mladý hradecký stoper se po ošetření vrátil na hřiště, záhy obdržel žlutou kartu za faul a v poločase zůstal otřesený v kabině. Hlava mu třeštila. „Nevypadalo to vůbec dobře. Ležel tam a nehýbal se,“ líčil trenér David Horejš. „Bergqvist měl být jednoznačně napomenutý,“ mínil záložník Ondřej Mihálik.

Následovala cesta do tamní nemocnice, kde musel Spáčil strávit noc. Byli s ním rodiče, kteří dorazili do Slezska na zápas. Další den ho odvezli do domácího léčení. „Byla to velká rána, nějaká doba na rekonvalescenci je potřeba,“ uvedl Horejš. „Pro nás je nejdůležitější, aby byl Karel v pořádku. Doufáme, že bude brzy zpátky,“ přál si Mihálik, jenž se ostře pustil do rozhodčího Ondřeje Pechance.

Nelíbilo se mu, že musel po intervenci VAR dvakrát odvolat červenou kartu. Nejdřív pro domácího brouska Bergqvista za zákrok na Lukáše Čmelíka a v nastaveném čase i tu, kterou udělil Samuelovi Dancákovi. Především trest (posléze odvolaný) pro spoluhráče střídajícího borce naštval. „Absolutně nechápu, jak ho mohlo napadnout rovnou vytáhnout červenou kartu,“ kroutil hlavou nad zákrokem na Ražnatoviče, který rozhodně neměl být vyhodnocen tak přísně.

Což poté sudí zjistil po zhlédnutí videozáznamu. „Je to bohužel trend momentálního moderního fotbalu. Kéž bych se mohl k rozhodčím vyjádřit. Když je VAR, lehce se za něj schovává a nedokáže vzít zodpovědnost na sebe. Radši se necháme opravovat od lidí u videa místo toho, abychom pískali to, co vidíme,“ rýpnul si do arbitrů.

Každopádně obě původní vyloučení byla zrušena správně. Švéd Bergqvist nicméně předčasnému odchodu do šatny neunikl. Druhou žlutou obdržel právě za zákrok na Mihálika. „Cítil jsem v souboji úder někam do brady. Nevím, jestli to bylo loktem nebo zápěstím,“ popisoval. „Myslím, že mu to rozhodčí trošku sečetl za Karla Spáčila v prvním poločase a vyhodnotil tuto situaci správně,“ dodal.

Z duelu odstoupil rovněž další stoper Filip Čihák, jehož tahal sval. „Ale měl by být v pořádku,“ informoval kouč.