Komise: Červená pro Vitíka byla chyba asistenta. Hrubka VAR v Liberci

Nejdiskutovanější moment derby a celého víkendu, druhou žlutou kartu pro Martina Vitíka po střetu s Tomášem Holešem, posoudila komise rozhodčích jako neprávem udělenou.

Asistent rozhodčího Michal Volf byl od situace příliš daleko na to, aby ji mohl posoudit zcela správně. Přitom to byl právě on, který (mylně) viděl kopnutí do Tomáše Holeše, potažmo přišlápnutí brankáře Antonína Kinského jako přestupek na žlutou.

„V 93. minutě utkání rozhodčí na základě chybné informace od asistenta rozhodčího č. 2 (Volfa) nesprávně udělil druhou žlutou a následně červenou kartu hráči hostujícího družstva č. 41 (Vitíkovi). O přestupek na žlutou kartu se nejednalo. VAR dle protokolu může intervenovat pouze v případě přímé červené karty, proto správně neintervenoval,“ uvedla Komise.

Rozhodčí po zápase obhajoval verdikt svého týmu tím, že Vitík inicioval potyčku slávistů a sparťanů. A je pravda, že se po Holešovi lehce ohnal rukou a natlačil ho na Antonína Kinského, kterého pak stoper Slavie přišlápl. Komise však vyhodnotila, že to stejně bylo na druhou žlutou kartu málo, Vitík nebyl ve zbytku rozmíšky nijak zvlášť aktivní a zvedal ruce nahoru.

Vedení arbitrů se mimo jiné vyjádřilo i k zvláštní (ne)penaltové situaci v Liberci. Nemanja Tekijaški padl do střely Denise Višinského, který ho trefil do ruky. Sudí Jan Všetečka nechal situaci plynout, video asistent Karel Rouček se ale k momentu vrátil a povolal si kolegu na přezkum u obrazovky.

Všetečka však zásah, a tudíž i penaltu odmítl. Podle Komise sudích situaci vyhodnotil správně hlavní rozhodčí a vyčetla VAR chybu. Důležitým aspektem, zdali se mělo jednat o pokutový kop, či nikoliv, měla být podle informací Sportu vzdálenost míče od těla. Ve skutečnosti balon trefil dlaň, kterou měl Tekijaški u trupu. Kdyby hráče trefil balon do lokte nebo jiné vystrčené části ruky, byl by kontakt daleko penaltovější.

„V 71. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo za hru rukou. Hráč hostujícího družstva č. 4 (Tekijaški) měl při střele na branku obě ruce spojeny za zády, aby nezvětšoval prostor svého těla. Následně před dopadem na zem ruce přirozeně rozpojil a byl zasažen do části ruky, která byla u těla. VAR chybně intervenoval, rozhodčí správně trval na svém původním rozhodnutí,“ stojí v komuniké KR.

SESTŘIH: Liberec - Jablonec 0:5. Potupa Slovanu v derby na severu, dohrával v deseti Video se připravuje ...

Otazníky vzbuzovala i červená karta pro Jana Klimenta, olomoucký útočník byl vyloučen až po dvou následných přerušeních. Přesto se k situaci mohl vrátit VAR, jednalo se totiž o jeden z výjimečných případů, kdy tak může učinit po hrubě nesportovním chování.

„V 9. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva č. 9 (Klimenta) za hrubé nesportovní chování – udeření soupeře loktem do oblasti hrudníku mimo souboj o míč. Přestupek, ke kterému došlo v 5. minutě utkání, všechny kamery nezachytily. Rozhodčímu byl nejdříve poskytnut záběr pouze z levé ofsajdové kamery, ze kterého se jevilo, že došlo pouze k vražení tělem,“ popsala situaci Komise.

„Po znovuzahájení hry dostal VAR od operátora záběr z pravé ofsajdové kamery, ze kterého bylo patrné, že došlo k udeření loktem. VAR následně intervenoval, neboť v případě hrubého nesportovního chování lze intervenovat i po znovuzahájení hry,“ doplnilo vedení arbitrů.