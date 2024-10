Slavia podle dat vládla ve vzduchu, Sparta se stáhla. Obří rozdíl v…

Po delší době šla Sparta do derby jako druhý tým tabulky a podle toho to v mnohých zápasových metrikách vypadalo. Oproti předchozím vystoupením hráli Letenští zataženěji, navíc naprosto propadli v soubojové stránce. Podobně jako Viktorii, i svého největšího rivala Slavia při výhře 2:1 naprosto ničivě předčila ve vzduchu. Šokující byl ale pohledem dat rozdíl v driblincích.

Nebylo to derby jako každé jiné. Od ostudného souboje z minulého podzimu, kdy se hrálo 35 minut, byl k vidění nejvyšší čistý čas, který se zastavil na hodnotě 43:38. To je pozitivní aspekt, derby už nepřipomíná válku. Ačkoliv faulů bylo nadprůměrně (48), šlo často o taktické, nepříliš tvrdé zákroky, po kterých dlouho nikdo neleží na zemi. Týmy chtěly hrát a věřme, že se od toho odrazí i do budoucna.

Z pohledu Sparty ale duel obsahoval řadu věcí, které bude chtít Lars Friis vylepšit. Zatímco v posledním derby (0:0) rudí zahráli ve vzduchu příkladně a Slavii přejeli, nyní se ocitli na druhé straně válce. Úspěšnost vzdušných soubojů 34,9 % signalizuje, že Tomáš Chorý, Lukáš Provod, Mojmír Chytil i celá defenzivní trojka domácích fungovali na jedničku.

Pro Spartu jde o varovně zdvižený prst, protože na podobnou hodnotu se dostala v této sezoně už potřetí (dříve Bohemians a Slovácko). Naopak pro Slavii se stala síla ve vzduchu největší ozdobou, nedávno zdolali Plzeň ohromující 71% úspěšností.

Článek pokračuje pod infografikou.

Ten největší šok je ale při pohledu do statistik jasný. Sparta se v celém utkání pokusila o pouhé 4(!) driblinky, zatímco Slavia o 26. Obří rozdíl! A nikoliv typický derby obrázek. Při posledních soubojích jsme mohli vidět v této statistice skóre 26:32 či 16:22. Šokující statistika poukazuje na neschopnost Sparty dovolit si s balonem na soupeře. Pro doplnění, Friisova družina se v průměru dostává na 20 driblinků za zápas.

To celkově dokazuje, s jakým respektem do Edenu úřadující mistr přijel. Průměrná pozice sparťanského hráče v poli byla 45 metrů od vlastní brány, skoro o 10 metrů níže než v derby před rokem. Pokud to srovnáme s první půli nadstavbového derby (statistiky druhé totiž ovlivnilo vyloučení Haraslína), Sparta byla zataženější o 6 metrů.

Nejsilnější útočná zbraň Slavie kromě vzdušných soubojů a třikrát vyšší úspěšností v centrech? Levá strana. Bořil, Diouf a Provod terorizovali obránce Sparty, domácí si přes tuto stranu vytvořili 73 % všech svých útoků a přišlo z ní 0,97 očekávaných gólů. Sparta se pokusila o vyváženější přístup, nejvíce ale útočila středem (z 54 %). To se ale při výkonech Laciho, Kairinena či Olatunjiho ukázalo jako hodně otupená zbraň.

Ačkoliv je konečné skóre 2:1 vyrovnané, podobně jako xG, Slavia v dílčích statistikách Spartě připomněla, že je zpět ve staré síle.