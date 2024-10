Analýza derby: intenzita je největší zbraň i riziko Slavie. Rozdílné poločasy

Jak vyzrála Slavia nad Spartou? Použila osvědčenou zbraň – intenzitu pohybu a napadání! Do přestávky rivala celoplošně naháněla jako psi štvanou zvěř. Letenští na to nebyli připravení, i když tuhle strategii od domácích museli čekat. Druhé dějství naopak ukázalo zranitelnost slávistické jízdy ve vysokých obrátkách.

Šest bodů náskoku pečetěných v přímém souboji s nesmiřitelným rivalem a největším konkurentem v boji o ligovou korunu? Hezčí neděle pro slávistickou rodinu snad už nemůže existovat. Však také oslavná děkovačka pod tribunou Sever nebrala konce. Mezi fanoušky po celé republice se rázem rozhořela debata: Je už o prvenství v této ligové sezoně a přímém postupu do Ligy mistrů rozhodnuto? Nebo nikoli?

Zastánci varianty číslo jedna by měli přibrzdit. Zaprvé: jsme teprve po 11. kole. Zadruhé: Slavia a Sparta se utkají v Chance Lize ještě dvakrát. Zatřetí a možná především: rozdílné poločasy posledního derby z Edenu naznačily, že symbol aktuální dominance červenobílého celku se může při méně kvalitním provedení stát sirkou ve stohu slámy.

Kouč Jindřich Trpišovský po zápase prohlásil: „První poločas měl zběsilé tempo. Rychlé protiútoky, přelévalo se to tam a zpátky… Fakt to byl masakr. Hráče musel zápas stát hodně sil.“ Není jediného slova, které by nebylo pravdivé. Současně je trenérovo hodnocení klíčem k odtajnění pozadí konečného výsledku.

Již slávistická sestava s Ajaxem Amsterdam dávala v předstihu najevo, že zápas se Spartou má prioritu a že do toho budou chtít Bořil a spol. pořádně šlápnout od zahajovacího hvizdu. Nekompromisní napadání v maximální intenzitě po celé ploše! Tak znělo Trpišovského základní přikázání. Aby ne, když v minulosti vyneslo Slavii do Champions League a v nedávné odvetě s Lille téměř návrat do nejprestižnější evropské klubové soutěže. Proč na to