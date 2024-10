Eliáš se pustil do Chorého: Tolik to nebolelo, ne? Vždyť máš sto kilo...

Slavia jde do reprezentační přestávky se skvělou náladou, Spartu v neděli zdolala 2:1 a ligu vede o šest bodů. První derby pražských „S“ po přestupu z Plzně odehrál v červenobílém dresu Tomáš Chorý, který svedl s obranou Letenských řadu soubojů. Ještě před srazem národního týmu pak dorazil do pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport, kde si do něj rýpl Patrik Eliáš.

Když ve studiu přišla řeč na herecké výkony sportovců, dostal slovo i Chorý. „Hercem bych být nechtěl, to není moje role, i když na hřišti to tak někdy vypadá,“ pousmál se.

Toho se hned chytil další host pořadu, bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš. „Já jsem rád, že jsi na to rovnou šel. Já včera na derby byl. A to mi neříkej, že v té sedmdesáté minutě, když jsi dostal tu facku, jak jsi spadnul… Ty jo, vždyť máš sto kilo,“ rozhodil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu rukama v narážce na to, že se Chorý nemusel svíjet na zemi.

„Já to chápu, mně je jasný, že chceš ten trestňák, ale tohle mě tak štve… Nebolelo to tak, že?“ pokračoval Eliáš. „Nebolelo,“ uznal slávistický útočník.

„Byla to situace, kdy jsem věděl, že mám za sebou dva obránce. Chtěl jsem se opřít do jednoho, od druhého jsem cítil kontakt. Pro nás to zrovna v té minutě bylo důležité, mohli jsme si trošku odpočinout a měli standardní situaci. Předtím byla odpískaná jedna i pro Spartu. Šel jsem tam hlavou, trošku jsem dostal. Neříkám, že mě to bolelo, ale faul to prostě byl,“ popsal Chorý svůj pohled.

Celý díl pořadu TIKI-TAKA se vysílá v pondělí ve 20.00 na O2 TV Sport.