VYSVĚDČENÍ za start ligy: Sparta za Karvinou, propadák v Plzni. Naivní…

Odehraných deset kol Chance Ligy nabízí vzorek, po kterém už lze pojmenovat řadu aspektů. Jak se jednotlivým klubům úvodní část sezony povedla? Redakce Sportu oznámkovala celky nejvyšší soutěže jako ve škole od jedničky do pětky. Klíč k hodnocení? Letní posily, úroveň předváděné hry a předsezónní očekávání. Právě různé ambice a potenciál se mnohdy odrážejí v konečné známce, proto má kupříkladu Karviná o chlup lepší vysvědčení než mistr ze Sparty. Momentálně by propadly České Budějovice. Naopak za jediným premiantem výčtu se musíme otočit do Edenu, kde vládne Slavia – stejně jako prvoligové tabulce.

SLAVIA Pořadí v tabulce: 1. místo

Počet bodů: 28 Jak si vedou posily:

Klub si v létě pořídil nejkontroverznějšího hráče ligy a zároveň vysokou kvalitu. Tomáš Chorý ji potvrzuje. V lize vstřelil tři branky, v mužstvu má nejvyšší hodnotu xG. V bráně si báječně vede Antonín Kinský, čas od času hraje Filip Prebsl, na větší příležitost čekají Alexandr Bužek, Daniel Fila a Štěpán Chaloupek. Kamerunec Simion Michez prochází procesem aklimatizace. Úroveň hry:

Předvádí strhující intenzivní fotbal, přesně podle not kouče Trpišovského. Slavia vytváří tlak na míč a soupeře v každém prostoru hřiště. Je agresivní, průbojná, odvážná, přímočará. V neděli se i Sparta přesvědčila, že žhavému fyzickému stylu nestačí. Naplnění očekávání:

V podzimním otvíráku v Uherském Hradišti měli „sešívaní" prázdnou nádrž, působili bez jiskry. Cestou zpátky se stavili u benzinky a zválcovali devět soupeřů v řadě. Před Slavií je jediný úkol – titul a přímý postup do Ligy mistrů. Zatím k němu bezpečně míří. Celková známka: 1 SESTŘIH: Slavia – Sparta 2:1. Domácí vedou ligu o šest bodů, dvě červené v závěru

JABLONEC Pořadí v tabulce: 5. místo

Počet bodů: 17 Jak si vedou posily:

Borci, kteří přišli do základu, jsou zatím trefy. Michal Beran šéfuje středu pole, Martin Cedidla se nečekaně zařadil na pozici stopera, David Puškáč je nebezpečný vepředu. Množství nových hráčů ale na sestavu nedělá z lavičky dostatečný tlak – tedy Jan Suchan, Tomáš Schánělec či Dudu Nardini. Slovinský gólman Klemen Mihelak je zatím jen náhradníkem. Úroveň hry:

Pod Lubošem Kozlem tým vypadá herně úplně jinak než minulý rok. Výstavbu po zemi a chytré využívání křídelních prostorů navíc doplnila velice slušná podpora útoku. Vysunutí Kanakimany dává týmu rychlost, Dominik Hollý zase přidává variabilitu. Vše ještě není dotažené, ale je na čem stavět. Především díky skvěle fungující defenzivní trojici vzadu. Naplnění očekávání:

Bylo by nefér označovat Jablonec na páté příčce jako zázrak. Tým je nabušený a sestavený z elitních fotbalistů, kteří by skupinu o titul hrát měli. Je ale asi nad očekávání, jak rychle mu Kozel dal tvář a sebevědomí. To se naplno projevilo v podještědském derby. Trenér dal navíc zapomenout na bolístky, už teď vyhrál třikrát více venkovních zápasů než za minulou sezonu v Liberci. Celková známka: 1- SESTŘIH: Liberec - Jablonec 0:5. Potupa Slovanu v derby na severu, dohrával v deseti

OLOMOUC Pořadí v tabulce: 6. místo

Počet bodů: 17 Jak si vedou posily:

Fantasticky! Nebo snad někdo čekal, že bude Jan Kliment v tomto období s devíti góly nejlepším střelcem Chance Ligy? A že se vrátí do nároďáku? Kaňkou je vyloučení, za které dostane trest a dlouho si nezahraje. Slušně se jeví stoper Jan Král, naopak u Michala Leibla je kromě zdravotních problémů vidět, že ho chtěl jen manažer Ladislav Minář. Nikoli kouč Tomáš Janotka. Úroveň hry:

Je to hodně syrové a výsledky často visí doslova na vlásku (a Klimentově efektivitě), což se ale vzhledem k omlazení kádru včetně trenéra Janotky čekalo. Zároveň je však hra Hanáků – i díky perfektní kondiční připravenosti – extrémně nechutná a poctivá. Filip Zorvan a spol. vás nenechají vydechnout, běhá jim to, i když jdou kvůli červeným kartám do deseti. A to lidi baví. Naplnění očekávání:

Sigma se rozloučila s realizačním kádrem i triem zkušených hráčů, Vítem Benešem, Martinem Pospíšilem a Matúšem Macíkem, byť poslední dva ještě figurují v kádru druholigového béčka. Mladí kluci jako Matěj Mikulenka, Matěj Hadaš, Adam Dohnálek, Štěpán Langer či Jan Fiala, kterým předchůdce Václav Jílek nedával čuchnout, potvrzují obrovský potenciál. Jen tak dál! Celková známka: 1- Horváthův nejnadanější žák: Zorvan je desítka, co válí v lize i v iSport Fantasy

BANÍK Pořadí v tabulce: 4. místo

Počet bodů: 18 Jak si vedou posily:

Stoper Matěj Chaluš je trefa, hned se stal stožárem obrany, ať už Baník hraje vzadu na tři, či na čtyři kusy. Rozhodně víc se čeká od Erika Prekopa, kterého zabrzdilo vyloučení v Karviné. Jeden ligový gól je tristní bilance. Postupem času přišel kouč Pavel Hapal na to, že Daniel Holzer je lepší než Patrick Kpozo. Propadákem je Michal Fukala, jen v béčku hrají Issa Fomba a Roan Nogha. Úroveň hry:

Že byste si z ostravského fotbalu sedli na zadek, se navzdory čtvrté příčce v tabulce říci nedá. Výkonnostní vrchol přišel v evropském dvojzápase s Kodaní, v lize už to tak slavné není. Spoustu bodů získávají Slezané spíš individuální kvalitou, zejména Ewertonovou, než systémovými věcmi. Slušně funguje defenziva včetně brankáře Jakuba Markoviče, hapruje hra směrem dopředu. Naplnění očekávání:

Baník se usadil na čtvrté místo v tabulce, které obhajuje a které by dle kvality kádru i ambic mělo být minimem. Dotírá na něj zejména Jablonec, jenž více gólů vstřelil, méně inkasoval a ztrácí jen bodík. Po reprezentační pauze se ve vzájemném zápase s Plzní ukáže, zda FCB může přemýšlet i o třetím fleku, což zmiňoval sportovní ředitel Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferenci. Celková známka: 2 Nejostřejší Slovák v lize: Baník má v Prekopovi konečně „nového Baroše"

SLOVÁCKO Pořadí v tabulce: 7. místo

Počet bodů: 16 Jak si vedou posily:

Nových hráčů dorazilo v létě na poměry klubu hodně. Pevné místo v sestavě získali důrazný stoper Filip Vaško a útočník Michael Krmenčík, ostatní jsou na hraně základu a lavičky. Každopádně všichni přispěli k rozšíření kádru a jsou schopni tým v průběhu zápasu oživit. Oporou se zatím nestal Filip Souček, host ze Sparty, jehož brzdí zdravotní trable. Úroveň hry:

Tady zůstává mužstvo fanouškům lehce dlužno. Od Krmenčíka a spol. to není žádná ofenzivní smršť s velkovýrobou šancí a agresivním tlakem na protivníka. Slovácko je pod novým trenérem Romanem Westem pragmatické, pevné vzadu, na prvním místě je výsledek a až poté zábava pro lidi. Změní se to ještě v této sezoně? Naplnění očekávání:

Bodů nasbíralo Slovácko výrazně víc, než se po odchodu úspěšného kouče Martina Svědíka a nutné rekonstrukci kádru čekalo. V tomto směru je tým v absolutním plusu, vybojoval si klidnější týdny bez stresu z pádu ke dnu tabulky. To, že Westův soubor atakuje elitní šestku, je rozhodně nad plán. Šestkrát z deseti zápasů udržel brankář Milan Heča nulu. Celková známka: 2 SESTŘIH: České Budějovice - Slovácko 0:2. Dynamo pořád čeká na výhru

KARVINÁ Pořadí v tabulce: 12. místo

Počet bodů: 12 Jak si vedou posily:

Do většiny hráčů se klub trefil. Oporami se ihned stali záložníci Giannis-Fivos Botos, Denny Samko, David Planka, povedl se nákup zaseknutého talentu Filipa Vechety ze Slovácka. Jackpot může být čerstvé angažování pravého beka Kristiána Valla. Stoper Lukáš Endl se zatím pořádně neukázal, trápí ho zdraví. Nepřesvědčil brankář Milan Knobloch. Rozjede se Ebrima Singhateh? Úroveň hry:

Na Karvinou se poměrně hezky kouká. Stala se zajímavým celkem. Rukopis trenéra Martina Hyského, jenž využívá úzké kooperace s pražskou Slavií, je už po krátké době znát. Tým má zadání hrát kombinačně, po zemi, sebevědomě, agresivně, s presem na soupeře. Problémem – a velkým – je efektivita. Gólů a bodů mělo být víc. Aktivní projev také přináší chyby při bránění. Naplnění očekávání:

Kouč Hyský nepřišel z druholigové Vlašimi hrát o záchranu. Sdělil to před sezonou jasně a ambic se drží. Cílem Karviné je prostřední skupina, od níž ji aktuálně dělí pouze skóre. Pokud začne tým vyhrávat domácí zápasy a odbourá výsledky 0:0, není to rozhodně nereálná meta. Herně na to MFK má. Celková známka: 2- SESTŘIH: Karviná - Hradec Králové 0:0. Pět tyčí a břeven, dvě odvolaná vyloučení, ale bez gólu

SPARTA Pořadí v tabulce: 2. místo

Počet bodů: 22 bodů Jak si vedou posily:

Největší pozornost nyní míří na Albiona Rrahmaniho. Při zásahu proti Slavii předvedl kvalitu v zakončení, ve čtyřech ligových zápasech dal dva góly. Měl by tak zatlačit na postavení Victora Olatunjiho. Zato Ermal Krasniqi se stal pouze další variantou za Veljka Birmančeviče a Lukáše Haraslína, i když zapsal už dvě branky. Mathias Ross v úvodu sezony propadl, Elias Cobbaut ještě nenaskočil a Imanola Garcíu vyřadilo do konce sezony zranění. Úroveň hry:

Po odchodu trenéra Priskeho výrazná změna v herním schématu nenastala, Lars Friis pokračuje ve stejném režimu. Letenští dominují na balonu a současně vyrážejí do rychlých kontrů, v ofenzivě pak významně vylepšili standardní situace. Přesto je srážejí individuální chyby a lehkovážnost, jako by sparťané nedokázali přepnout z módu Ligy mistrů. Naplnění očekávání:

Aktuální ztráta šesti bodů na vedoucí Slavii může znamenat průšvih. Po deseti zápasech jde o velkou propast, i když atak na třetí titul v řadě a účast v Lize mistrů nejsou ztracené. Bolavé místo představuje prohra v derby a domácí zkrat s Olomoucí. Jen pro srovnání: v minulé sezoně sparťané prohráli v základní části dva zápasy, tentokrát mají stejnou bilanci už po třetině. Celková známka: 3 Podívejte se na záběry situace, po které byl vyloučen sparťanský obránce Vitík

PLZEŇ Pořadí v tabulce: 3. místo

Počet bodů: 21 Jak si vedou posily:

Svetozar Markovič skočil okamžitě do základu místo Robina Hranáče. V nové pozici a jiném herním stylu si zvykl rychle, občas má problémy při výstavbě hry. Prince Adu dostává od trenéra Koubka hodně prostoru. Proti Pardubicím načal skóre Tom Slončík, potřebuje zapracovat na lepší činnosti do defenzivy. Propadákem je angažmá Ricardinha, který dává góly zatím pouze v béčku. Úroveň hry:

Značně kostrbatá, v uplynulých pěti kolech vyhrála Plzeň pouze dvakrát (Pardubice, Olomouc). Defenziva pracuje slušně, ale směrem dopředu hra pohárového účastníka postrádá lehkost, myšlenku a především důraz a produktivitu ve vápně, kde schází Tomáš Chorý. Naplnění očekávání:

Třetí místo, bod za Spartou, je z tohoto pohledu relativně v pořádku. Horší je sedmibodová propast na rozjetou Slavii a stále čerstvá bolavá porážka 0:3 v Edenu. Obhajoba bronzu je pro Plzeň základ, ale v sezoně, kdy vítěz bere účast v základní fázi Ligy mistrů, Adolf Šádek kouká na úplně nejvyšší mety. Celková známka: 3 Szikszay derby zvládl, ale nebyl bez chyb. Vitík na ČK nebyl, pochybnosti v Liberci

MLADÁ BOLESLAV Pořadí v tabulce: 9. místo

Počet bodů: 12 Jak si vedou posily:

Navrátilec Daniel Langhamer se v prvních kolech tvářil jako skvělá záplata do záložní řady za Matějovského. Jenže začal stagnovat. Stoper Martin Králik střídá překvapivě dobré výkony se slabšími. Jasně nejlepší letní posilou je Patrik Vydra ze Sparty. Jde ale o hostování bez opce a mistr si jej může v zimě stáhnout zpět. Úroveň hry:

Trenér Brännström chce hrát více středem. V lize by se tímto pojetím mohl vymykat. Jenže celkově je progres zatím nepatrný. Vepředu chybí rabiát, který vyhraje souboj a podrží míč. Matěj Pulkrab je z formy. Silnější soupeři na balonu tak často Středočechy nutí k nákopům dopředu, kde jsou forvardi nižšího vzrůstu, což Boleslavi škodí, pokud to nejsou míče za beky do otevřené obrany. Naplnění očekávání:

Klub chtěl a měl mít zhruba o 5 bodů více. Remíza doma s Pardubicemi a laciné bodové ztráty v Olomouci a Hradci Králové notně celkový dojem kazí. Směrem dopředu má tým v podobě Vasila Kušeje či Tomáše Ladry co nabídnout, ale prioritou po konci trenéra Marka Kuliče loni v zimě bylo zlepšení defenzivy. To se částečně daří, ale mnohdy za cenu herní atraktivity. Celková známka: 3 Priske a Friis? Sleduju je, říká Brännström. Kušej potřebuje svobodu, co řekl o Rosickém?

HRADEC KRÁLOVÉ Pořadí v tabulce: 8. místo

Počet bodů: 13 Jak si vedou posily:

Tři hrají stabilně v základní sestavě – Tomáš Petrášek, Daniel Samek a Adam Vlkanova. Od posledních dvou se žádá výraznější produktivita a vliv na výkony týmu. Vlkanova má gól a dvě asistence, Samek na první bod čeká. Velmi dobře vypadá hrotový útočník Adam Griger, konkurent Matěj Náprstek si výraznější šanci nevybojoval. Úroveň hry:

Tým se zatím pohybuje na výkonnostních vlnách. A to i během zápasů. V Jablonci půl hodiny dominuje, pak doplatí na vyloučení Václava Pilaře. V Karviné v první půli úplně vypadne z role, aby druhou část zvládl skvěle. Konzistentnost a disciplína (4 vyloučení), na tom musí pod Bílou věží zapracovat. Naplnění očekávání

Osmé místo není zlé, bodů ale měl mít Hradec víc. Od dvanácté figury má náskok jednoho bodu. V klubu si plánovali atak skupiny o titul, proto se v létě rozmáchli na přestupovém poli. Zatím to není propadák, ale ani na pochvalu. Střelci? Kde jste? Celková známka: 3 Spáčil: levonohá kometa, co vylétla z přeboru do ligy. Kdo chce „Columba"?

DUKLA Pořadí v tabulce: 13. místo

Počet bodů: 8 Jak si vedou posily:

Nováčka pozvedl brankář Matúš Hruška, který na Julisce podává lepší výkony než před lety. Jakub Řezníček na hrotu bojuje, zatím ale góly chybí. Filip Lichý solidně vypomáhá ve středu pole defenzivní činnosti. Zatímco příchozí z nouze Martin Ambler z Varnsdorfu hraje vlastně nad plán, za očekáváním zůstává host ze Slavie David Pech, kterého však limitují časté zdravotní problémy. Úroveň hry:

Petr Rada dobře ví, že kreativita chybí. Chce se spolehnout na obrannou linii, která dokáže většině soupeřů přidělat vrásky. Stopeři Jan Peterka a Dominik Hašek na ligu stačí a aspoň tento otazník se smazal. Nadstavba směrem dopředu je však mizerná a mnohdy Pražané dojdou ke gólům shodou okolností, viz Haškova trefa proti Bohemians či Zeronikův střílený centr do sítě Liberce. Naplnění očekávání:

Vzhledem k tomu, že v klubu jdou za čistokrevnou a holou záchranou, je současné 13. místo s náskokem 7 bodů na poslední České Budějovice vlastně uspokojivé. Dukla dělá, co může. Na to, že kádr v mnoha aspektech postrádá prvoligovou kvalitu i zkušenosti, to není žádný průšvih. Celková známka: 3 SESTŘIH: Teplice - Dukla Praha 1:1. Domácí poprvé v sezoně dvakrát po sobě bodovali

BOHEMIANS Pořadí v tabulce: 11. místo

Počet bodů: 12 bodů Jak si vedou posily:

Hlavní oživení v létě směřovalo do ofenzivy. Aleš Čermák přinesl kreativitu a Júsuf se stal první volbou na hrot útoku. Se čtyřmi góly je nejlepším střelcem mužstva, jeho síla se nachází zejména v osobních soubojích. Zato Václav Drchal se rozjíždí velmi pomalu. Tomáš Frühwald okamžitě zapadl do branky jako jednička, má velký potenciál – ovšem na první čisté konto stále čeká. Úroveň hry:

Kombinace hapruje, souhra není zdaleka ideální. Zvlášť náraz proti Slavii (0:4) byl výrazným varováním. Defenziva absolutně nefungovala, chyběl důraz a nasazení. Proto trenér Veselý zřejmě definitivně přešel na defenzivu se čtyřmi obránci, od trojky vzadu ustoupil. K bodům často vede cesta přes individuální výkony Jana Matouška nebo Júsufa. Naplnění očekávání:

Chtějí se vyhnout skupině o udržení, což se zatím nedaří. Navíc Klokani jsou jediní, kteří ztratili body s posledními Českými Budějovicemi po bezbrankové remíze. O víkendu si výrazně pomohli výhrou nad Sigmou. Pokud v Ďolíčku přemýšlejí o umístění ve středu tabulky, zápasy po reprezentační pauze s Mladou Boleslaví, Teplicemi a Pardubicemi potřebují zvládnout. Celková známka: 3- SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 1:3. Sigma triumf z Letné nepotvrdila, červená pro Klimenta

PARDUBICE Pořadí v tabulce: 15. místo

Počet bodů: 7 Jak si vedou posily:

Přestavba kádru trvala déle, než bylo záhodno, a to se podepsalo na startu ligy. Posily začaly chodit, až když se rozeběhla. Jako bingo se jeví Dominique Simon, záložník kvalitou převyšující Pardubice, duo Lurvink–Noslin by zase mohlo být spolehlivým stoperským tandemem. Jan Kalabiška byl do zranění tahounem. Zbytek plejády nových tváří buď nepřesvědčuje, nebo jsou mimo hru. Úroveň hry:

Krok za krokem. Východočeši působili v úvodu sezony jako pomalý, nesehraný a zoufale nekreativní tým. Pak přišel herní vzestup, naplno do výsledků se však neodrazil. Při pohledu na hru Saňákova týmu je jasné, že jde především o defenzivně založený celek. Zajímavě sestavenou obranu ale nedoplňují dostatečně rozdíloví hráči vepředu a pokusy skórovat někdy působí křečovitě. Naplnění očekávání:

Pardubice opustili v létě nejlepší hráči i trenér, očekávání tak byla malá. Přesto Jiří Saňák určitě čekal více urvaných bodů, domácí ztráty s Teplicemi, Karvinou a Slováckem jsou vyloženě propadákem. Nejlíp tým působil v měřeních s velkou trojkou, kde ostudu neudělal. Předposlední místo katastrofou není, trenér má jistou pozici. Po reprezentační pauze ale už je čas ukázat zlepšení. Celková známka: 4 SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 2:0. Výkon Viktorie? Málo energie, pískot i obavy

LIBEREC Pořadí v tabulce: 14. místo

Počet bodů: 10 Jak si vedou posily:

Nových tváří je hodně. Největší předpokládaný tahoun Michal Hlavatý ale zatím ve většině zápasů mlčí, soupeři jej pokrývají. Lehce ho převyšuje parťák Marek Icha. Skvělým tahem se zdá být Aziz Kayondo, ugandský rychlonohý bek. Za očekáváním jsou zatím Qëndrim Zyba, Josef Koželuh i Adam Ševínský. Benjamin Nyarko zatím nemá kvalitu, na post útočníka se posilu nepodařilo sehnat. Úroveň hry:

Kováčův Liberec měl výpadky. V některých zápasech ohromně bavila rychlost, přímočarost a intenzita týmu, v utkáních, kde měl Slovan převzít iniciativu, však pohořel. Především ofenzivní hráči se nepotkali s formou, Ľubomír Tupta či Ahmad Ghali jsou v novém systému stíny hráčů z minulé sezony. Přehnané spoléhání se na Michala Hlavatého zatím nevychází, Kováč musí naivní hru změnit. Naplnění očekávání:

V tomto směru se zatím vůbec nedaří. Důležité je slovo „zatím", Slovan má nejmladší kádr v lize. Přesto si asi žádný fanoušek po mohutném posilování a slušné přípravě nepředstavoval, že se tým bude po deseti kolech prakticky dotýkat skupiny o sestup. Liberec v úvodu sezony neukázal, že by měl být součástí skupiny o titul, kde si být přeje. Celková známka: 4 Icha: pracant, poctivec a také Kaniův byznys model s „pastrňákovskou" střelou

TEPLICE Pořadí v tabulce: 14. místo

Počet bodů: 10 Jak si vedou posily:

Tohle slovo raději v Teplicích nevyslovujte. Klub nedokázal nahradit Daniela Filu, Štěpána Chaloupka a zraněného Jana Knapíka, tři nejdůležitější hráče. Od toho se odráží týmová forma. Laco Takács se ihned zranil, Pavel Svatek je také mimo hru, Filipu Horskému se nedaří, Lukáš Havel byl střelou vedle. Gratulovat si Skláři mohou alespoň k hostování Jaroslava Harušťáka. Úroveň hry:

Zatímco na jaře předváděla Frťalova parta slušný mix fyzické „nechutnosti“ a fotbalovosti, nyní musely Teplice udělat opět herní krok dozadu. Zranění a nedostatečné posílení donutilo Frťalu vrátit se k jednoduchosti a častým nákopům. Paradoxně do ofenzivy vypadají seveřané slušně, problém tkví v pálení šancí a v defenzivě, která stojí na opravdu křehkých nohách. Naplnění očekávání:

Na Stínadlech by asi byli naivní, myslet si, že zopakují jízdu, na konci které tepličtí hráči sahali po skupině o titul. Být ale třetí od konce je opačný extrém. Momentálně jsou tak pět příček pod umístěním, kde by chtěli být. Není tak divu, že kouč Frťala o své pozici několikrát pochyboval. Vyšší ambice než střed tabulky ale klub mít vzhledem k investicím do kádru nemůže. Celková známka: 4 Peníze v lize: co udělají s kluby? Od mecenášů a ztrát k zisku a jiný vesmír pražských "S"