Veselý mění „čtyřkové“ Bohemians: nedoceněný klon Hůlka i srdcař Júsuf

Většina trenérů řekne, že výchozí rozestavení není extra důležité. Rozhoduje to situační. Reakce na to, co se zrovna děje na trávníku.

„Se Slavií jsme měnili tři a nespasilo nás nic. Pořád je to hlavně o kvalitě s míčem,“ ví trenér Jaroslav Veselý.

Jenže když se zeptáte hráčů, mluví jinak než nadřízení. To oni vnímají čas a prostor přímo z pažitu. Řeší, kolik „hasičů“ mají ještě za sebou a o kolik věží se opřít na hrotu. Zda jsou uprostřed dva, či tři polaři. Zda coby levé křídlo důvěřujete wingbeku i bekovi, nebo vás jistí jen jeden zadák.

Tak jako Jan Matoušek, jenž pomohl Bohemians gólem a asistencí před reprezentační pauzou zvítězit v Olomouci. „Určitě se lépe cítíme ve čtyřce. Přijde mi, že to vyhovuje všem,“ netají.

Proč je to najednou u zelenobílého mančaftu téma? Protože paradoxně většinu podzimu odehráli v nekomfortu.

Jakmile realizační tým zvolil čtyřobráncovou řadu, vyhrálo se nejen v neděli na Hané (3:1), ale i v srpnu v Karviné (2:1). V Liberci na nepříznivý průběh reagovala lavička rovněž, byla z toho cenná remíza 2:2. „Přehrávali jsme je, protože na to máme typy hráčů,“ dodává Matoušek.