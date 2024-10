Provod o formě či Chorém: Trpišovský? Jeho konec si nedokážu představit

Na EURO kopl do vrtule, od té doby si Lukáš Provod drží úžasnou fazonu. Co se za tím skrývá? Třeba to, že víc jí! S kumpánem Tomášem Holešem počítají kalorie a cpou do sebe tuny rýže. „Dřív jsem málo jedl. Přitom je důležité dodat tělu palivo,“ vysvětluje ofenzivní záložník v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. A druhá věc? Jednoduše byl „předatovaný“.

V létě měl Lukáš Provod nabídku z Empoli, ve Slavii však o odchodu zásadní figury nechtěli ani slyšet. V sedmadvaceti letech ho zahraniční štace láká, v bíločerveném mu ale nic nechybí. „Miluju styl fotbalu, kterým se prezentujeme,“ říká. V průběhu interview přijde řeč i na případný odchod kouče Jindřicha Trpišovského. „Nedovedu si představit, že by odešel. Slavii by to hrozně uškodilo,“ upřímně říká.

Každý vás chválí, trenér Jindřich Trpišovský, experti, média. Jste v životní formě?

„Hrozně těžko se to hodnotí, ale od EURO se cítím dobře. Na hřišti i mimo ně. Mám klid v rodině, všechno je tak, jak si bych si představoval. Pohoda se promítá i do sportu. Za chválu jsem rád, ve fotbale se ale dějí věci rychle, vše se může otočit. Snažím se, aby to vydrželo, co nejdéle.“

Bylo EURO předělem v kariéře?

„Věřím, že dobře hraju celkem dlouho. Je to výsledek konstantní práce. V kariéře mě hodně přibrzdilo zranění, ze kterého jsem se dostával fyzicky i psychicky. Teď se to všechno sešlo. Povedlo se mi EURO, hráči dodá sebevědomí. Narodila se nám dcera, všechno do sebe zapadlo.“

Zranil jste se před třemi lety, kvůli utrženému zkříženému vazu a poškozenému menisku jste přišel i o EURO 2021. Devět měsíců jste byl bez fotbalu. Co obnášelo vrátit se zpátky na špičkovou úroveň?

„Byla to hrozně dlouhá cesta, složitá. Ale já jsem typ, co nic nezabalí. Věděl jsem, že když budu pracovat, dostanu se zpátky. Ale přiznám se, že jsem nečekal, že výstup bude trvat tak dlouho. Dostat se na nějakou úroveň zase tak složité není, ale vyjít až tam, kde jsem dnes, trvá. Posílilo mě to mentálně, uspořádal jsem si priority. Po návratu si tělo zvykalo na náročný program, na fyzické zápasy ve Slavii, měl jsem několik dalších menších zranění.“

Vzpomínám, jak fanoušci očekávali, že se Provod téměř okamžitě vrátí v excelentní formě.

„Chvilku falešná forma byla. Po návratu jsem dával góly, dařilo se mi, ale pak jsem měl natržené svaly různě po těle, což se mi nestává a nikdy nestávalo. Nebyl jsem na to zvyklý, tělo se s tím rovnalo, každé dva měsíce jsem vyskakoval z tréninkového procesu… Byla to složitá doba. Teď se mi vrací, že jsem vytrval.“

O vás se ví, že jste hodně přemýšlivý typ fotbalisty. V těžkých časech se to hodilo, ne?