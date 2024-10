Nové dresy pro Slavii? Unikátní design jako móda, ale i problémy s potem

Dresy. Tento na první pohled vedlejší aspekt fotbalu za poslední roky nabral na důležitosti. Kluby si začaly uvědomovat, jak podstatný je pro fanoušky design, a trh tak směřuje k originalitě. Tuto filozofii do puntíku naplňuje britský výrobce Castore, který podle informací deníku Sport míří do Česka. Jeho jméno je spojováno s pražskou Slavií.

Že vám jméno Castore nic neříká? Není divu. V konkurenci sportovních kolosů jako Puma, Nike či Adidas je to na fotbalovém trhu opravdu malý hráč. Jak historií, tak financemi. O to obdivuhodnější je raketový vzestup, který za pouhých devět let existence značka zažila.

„Vždy jsem nás považoval za motorový člun na trhu ropných tankerů,“ zmínil v rozhovoru pro The Athletic Tom Beahon, který Castore s bratrem Philem založil. „Ostatní jsou obrovští, což přináší spoustu pozitiv. Ale zároveň jsou kvůli své velikosti poměrně pomalí. V tom máme výhodu.“

A motorový člun míří i do Česka. Množství zdrojů ve fotbalovém, ale i podnikatelském prostředí potvrzuje, že by Castore mělo spojit síly s pražskou Slavií. Té na konci sezony končí smlouva s Pumou, se kterou úspěšně spolupracovala šest let. Šlo by o velkou změnu: od giganta k moderní a progresivní značce, která se rozhodla zatřást jasně nastavenými poměry na trhu dodavatelů dresů.

Castore každý rok chytá do sbírky další a další prestižní kluby. Některým se ani nemusí nabízet, bratry Beahonovy oslovují jejich zastupitelé sami. Dres s okřídleným logem nosí hráči britských (Everton, Burnley, Rangers), španělských (Sevilla, Bilbao), německých (Leverkusen) či nizozemských celků (Feyenoord, Twente). V létě firma atakovala balkánský trh, když podepsala pětiletou smlouvu s Dinamem Záhřeb. Ve střední Evropě dosud značce vlajková loď chybí…

Čím je firma, se kterou v začátcích spojil svou tvář tenista Andy Murray, tolik zajímavá? Odpověď se skrývá právě ve velikosti. Na rozdíl od zmíněných gigantů má Castore pouze přes dvacet fotbalových spoluprácí. Zasahuje sice do dalších sportů (obléká například týmy formule 1 Red Bull a McLaren), ale klientům se může věnovat individuálně. Klubům nabízí možnost (nikoliv šablony) mít zásadní slovo v tom, jak bude konečný produkt vypadat.

Ale pozor, ne vše je kolem štiky mezi výrobci dresů růžové. Anglická Aston Villa na začátku roku s Castore smlouvu rozvázala, klub nebyl spokojený s tím, jak dresy zadržovaly pot a následně svou tíhou ovlivňovaly výkony hráčů.

Strategie unikátních dresů na míru se v Evropě rozšiřuje nejen pod Castore. Kluby si uvědomily, že dres je módní doplněk, a když je udělaný hezky, nemusí si ho zakoupit jen věrní fanoušci, ale i zájemci ze zahraničí. Před několika lety tímto způsobem nastartovaly svou cestu do italské nejvyšší soutěže Benátky.

„Design dresu máme stoprocentně pod palcem, nechtěli jsme si vybírat z katalogu. Vznik brandingového oddělení nám zařídilo exkluzivitu a prémiovou pozici na trhu,“ vyprávěl minulý rok deníku Sport obchodní ředitel klubu Gianluca Santaniello. Italové tehdy spolupracovali s Kappou.

Podobný příběh „self made dresu“ může vzniknout i v Edenu. Šlo by o marketingový krok vpřed, který může inspirovat další celky. Apel na design dresů se totiž v tuzemsku zvýšil a v některých klubech panuje nespokojenost. Nedávný úspěch, který mezi fanoušky zaznamenaly se značkou Macron například Teplice, Plzeň a Baník, je ale ukázkou, že zvládnout držet krok s trendy lze i v Česku.

Kdo dodává dresy klubům v Chance Lize: