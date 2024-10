Sivok: Já jsem prezident, Laci ředitel. Jak Sparta zvládá kabinu cizinců?

Ale kde tyto fotbalisty brát, že?

„Je to nedostatkové zboží, těchto hráčů je hrozně málo. Vidím to u mladých, jsou mnohem větší introverti, nejsou tak výrazní. Qazim je ukázkový extrovert.“

Čím to je?

„Dřív bylo takových hráčů daleko víc, to je pravda. Ale těžko říct, možná tím, že nebyli na vojně? Možná je to dopadem doby, sociálních sítí, jsou uzavření. I když je Qazim zahraniční hráč, je pro nás hrozná pomoc, ceněný, klíčový. Člověk totiž pozná, jestli to jen hraje, nebo to tak opravdu cítí. Jen emoce nesmí ovlivnit výkon.“

Byl to důvod, proč mu nevyšlo derby?

„Někdy se soustředí víc na gesta než na zápas, patří to k němu. Snaží se to prožívat. Ale tady to tím, podle mě, nebylo. Má za sebou velká utkání, věří si, je sebevědomý, dovoloval si až moc. Mohl začít jednodušeji. Ale derby nám nevyšlo především jako týmu.“

Ze hry vypadl v minulé sezoně například v Mladé Boleslavi či Plzni. Mluvíte s ním o přílišných emocích?

„Bavíme se o tom. Každý má silné a slabé stránky, někoho nerozhodí nic, jako třeba Filipa Panáka. Hraje na obrovské riziko, zkazí přihrávku, ale s ním to nic neudělá. Qazim má emoce. Nemůžeme mu říkat: ‚Ty to nebudeš dělat‘, protože bychom mu vzali identitu. Je to něco výrazného, často tím pomůže strhnout výsledek. Jsou různé pohledy.“

Jak to myslíte?

„Můžete na to jít ze dvou stran. Udělá něco výrazného, daří se a v tu chvíli je to super. Když to tak není, gesta daleko víc bijí do očí. Přirovnám to k Lukáši Červovi v reprezentaci, to je taky takový