Laci: poločech a motor Sparty. Vedoucí balkánské kliky, někdy se musí krotit

Málokdo to čekal, když na samém konci roku 2022 dorazil na Letnou z angažmá ve Francii, kde paběrkoval. Ani start na nové štaci neměl oslnivý, potřeboval se zapracovat, rozkoukat. Po necelých dvou letech je však Qazim Laci jednou z tváří mančaftu opentleného dvěma tituly i postupem do Ligy mistrů. Hyperaktivní Balkánec, který vyrůstal v Řecku, rozhýbává srdce hry Sparty pohybem, technikou, ale také gejzírem emocí. Jen mu to občas ujede…

Tohle derby, které nedávno Sparta prohrála v Edenu 1:2, nebylo jeho. Přimotal se k oběma gólům Slavie, zejména v první půli „vyhodil“ pár lehkých míčů. A to se mu nestává. Po posledním hvizdu řádil, kdyby ho spoluhráči nedrželi, vrhnul se směrem k vítězům. Neudržel se.

„Hraje velké zápasy, vyrostlo mu sebevědomí, věří si hodně. Na Slavii na to trochu dojel,“ glosuje Tomáš Sivok, manažer A týmu. „A jeho emoce? Nemyslím, že by to šlo za nějaké hranice. Kaan Kairinen by to neudělal, ale je potřeba mít takové hráč. Qazim je přesně takový typ,“ navazuje. „To je prostě derby,“ podotkne sám hráč.

Ano, Laci sice občas ujede, výtrysk napětí je příliš mohutný, což se projeví na jeho hře (na druhou stranu ještě nebyl v profesionální kariéře vyloučen), ale jinak se Spartě – sakra – vyplácí.

Vždyť přišel jako lowcostové zboží. Doslova. V Ajacciu, jemuž pomohl k postupu do Ligue 1, po posunu do elitní soutěže nekopal, za půl roku mu končila smlouva. Sparta ho nakonec získala jako volného hráče, dnes má na webu Transfermarkt cenovku málem 90 milionů korun. Suma je samozřejmě