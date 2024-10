Řezníček: Ušel jsem v životě kus cesty. Stý gól? Fakt jsem to dokázal

Sice v dresu Dukly zazářil hlavně Muris Mešanovič gólem a asistencí, ale byl to zápas Jakuba Řezníčka. Už to vypadalo, že kariéru ukončí ve druhé lize, ale vytáhl si ho trenér Petr Rada do Dukly. Údajně už ho chtěl v minulosti, ale klaplo to až nyní. Řezníček se mu odvděčil a v dresu nováčka se přidal do Klubu ligových kanonýrů stým prvoligovým gólem. „Nedávno jsme to se ženou počítali. Když jsem ji poznal, měl jsem na kontě 26 gólů. Je to jedenáct let,“ pronesl dojatý útočník po zápase.

Jak si pamatujete svůj stý ligový gól?

„Byl tam dlouhý balón na Mešanoviče, trefil hráče, odrazilo se to k němu zpátky. Pak to pod obráncem proskákalo ke mně, takže jsem to moc neviděl. Naštěstí jsem to ale tak nějak trefil a naštěstí to prošlo do sítě.“

Pršelo to na vás asi ze všech stran, kdy už konečně dáte ten stý gól. Oddechl jste si?

„Ano, bylo toho už dost. Už mi to i trošku vadilo, jak se to pořád řešilo.“

Byl to primární cíl návratu do první ligy, abyste ještě tu stovku pokořil?

„Těch cílů bylo víc. Chtěl jsem hlavně hrát ligu a Dukla projevila zájem. Byl jsem rád i za to, že jsme se s rodinou konečně vrátili domů. Tím myslím úplně domů do Příbrami. Máme kolem sebe blízké. Jsem vděčný trenéru Radovi, že jsme se domluvili a myslím, že ukazuju, že ligu ještě hrát můžu. K Brnu se už nechci vracet. Ten konec byl takový divný. Věřil jsem si, že ty góly do stovky dám. Nevěděl jsem, jak rychle to bude, ale měl jsem v hlavě, že to nějak zvládnu.“

Při oslavě gólu na vás spoluhráči naskákali. Měl jsem pocit, že víc slavili váš osobní milník, než otočku skóre.

„Asi to tak bylo. Kluci mi to moc přáli. Je to i jejich zásluha, což bylo vidět. Jak už jsem ale říkal, jsem hlavně rád, že se nám povedlo ten zápas otočit. A ten můj gól? To už je taková třešnička na dortu.“

Co vám jako první blesklo hlavou, když jste viděl, že ten míč jde za Stejskala?

„Já vůbec nevím. To byly neskutečné emoce. Asi mi problesklo hlavou, že jsem fakt něco dokázal. Přitom jsem nikdy nebyl nějaký technický hráč, který by dával krásné góly. Vlastně jsem v kariéře prošel horší kluby, v těch lepších jsem se nechytil.

Předcházela vás určitá nálepka problémového hráče. Někteří Duklu odrazovali, ať už vás nebere. Je to do jisté míry satisfakce?

„Každý má nějaký názor. Jsou lidi, kteří mi naopak fandí. Důležité pro mě je, že já jsem věřil sám sobě. Víte, od nějakého momentu jsem si fotbalu začal víc vážit, stejně tak rodiny. Nedávno jsme to se ženou počítali. Když jsem ji poznal, měl jsem na kontě 26 gólů. Je to jedenáct let. Ušel jsem kus cesty taky v roli otce. Nebyl jsem vždycky svatý.“

Myslel jste na to před zápasem více, že byste mohl skórovat? Přece jen je jednodušší pokořit Pardubice než třeba Spartu či Slavii.

„Samozřejmě na to myslíte. Po gólu v Olomouci se všude o tom psalo, dokonce jsem slýchal, ať na mě lidi sází, že to prolomím. Byl to velký tlak, měl jsem to v hlavě. Opravdu to nebylo jednoduché. Pardubicím jsem dal nějakých šest gólů za Brno, pak jsem proti nim neproměnil dvě penalty v nadstavbě. Asi to tak mělo být.“

Trenér Rada říkal, že pro vás nemá žádný dárek. Dokonce ani den volna. Nemrzí vás to?

„Dárek od trenéra je to, že si mě do Dukly vzal a můžu tu být. Spíš já dám nějaké pohoštění do kabiny, to je jasné.“

Jakube, pamatujete si vůbec svůj první ligový gól v kariéře?

„Jo, bylo to za Mladou Boleslav doma proti Českým Budějovicím. Vyhrálo se taky 2:1 a já dal dokonce oba góly. Za Budějovice tenkrát chytal Pavel Kučera, který je teď v Dynamu trenérem brankářů.“