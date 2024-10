Bořil má 300 startů v lize: Znervózněl jsem. Michez je strašně skromný

Jak se cítíte s takovou porcí zápasů v nohou?

„Před utkáním jsem to vůbec nevěděl, až kluci v kabině mi to řekli. Přiznám se, že jsem trochu znervózněl, ale jsem rád, že jsme to zvládli a že třístý zápas byl vítězný. Snad další přibudou. Jinak jsem se cítil velice dobře. Únava se vstřebává lépe, když se vyhrává.“

Právě, máte deset ligových výher v řadě. Co stojí za skvělou sérií?

„Soudržnost, kvalita a energie, která z nás jde cítit. Podporujeme se navzájem, na hřišti nám to šlape. Sice nám hra v druhém poločase skřípala, byli jsme nervózní, ale nějak jsme to ubránili, uskákali, ukopali.“

Ondřej Lingr se v sedmém zápase po příchodu z Feyenoordu poprvé prosadil. Bylo už na čase?

(usměje se) „Bavíme se s ním pořád, zrovna dnes jsme mu říkali, že by mohl dát gól. Nakonec byl rozhodující, jsme rádi za nás i za Linžiho.“

Jedním z dalších hrdinů byl Simion Michez. Vstřelil branku, hrál výborně i do obrany. Jak se ve Slavii aklimatizoval?

„Je to strašně skromný, hodný a pracovitý kluk. Ještě nezná některé návyky, musí si postupně zvykat, možná byl i trochu nervózní, ale dal krásný gól, od té chvíle se chytil. Myslím, že odehrál velký zápas. V Jablonci to není nikdy jednoduché. Trenéři s ním hodně mluvili, ukazovali mu na videu, jak se má pohybovat, aby jako halvbek zavíral správné prostory. Klobouk dolů, jak to zvládl.“

Sudí Karel Rouček v zápase neudělil ani jednu kartu. To je docela nezvyklé, že?

„Je vidět, že když obě mužstva chtějí hrát fotbal, má to takové vyústění. Neviděl jsem žádné ostré fauly, VAR neměl, co hodnotit. Za mě to je jednoznačně plus. Hodně tomu pomohlo i skvělé hřiště.“