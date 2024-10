Produktivní levák: nedostatkové zboží. Horák by měl zajímat českou TOP 4

Karel Spáčil na levém stoperu, Daniel Horák na levém wingbeku. „Hradec má dvě pozice těžce nedostatkových hráčů velice dobře obsazené. Dokonce tak, že se tam musí koukat Slavia, Sparta i Plzeň,“ upozorňuje Fejgl. „Jeden z těch dvou v zimě zmizí,“ tipuje Kvasnica.

Bude to právě Horák? „Nedivil bych se. On sice teď nemusí vypadat jako bezprostřední bomba, ale podle mě je třeba na úrovni, v jaké odcházel Matěj Ryneš do Sparty. Konkurenční prostředí ho pak ještě zlepšilo, to samé bych očekával u Horáka,“ soudí Fejgl.

Jaké jsou jeho silné stránky? A naopak: jaké jsou slabiny v jeho hře? Čím je pozoruhodný jeho fotbalový příběh? Víte, že už si za Spartu zahrál?

