Vyškovské duo sestřelilo Slovácko. Kováč o Enemem: To jsem neviděl

Eneme, reprezentant Rovníkové Guineji, sice nosí na zádech číslo devět, rozhodně ale nejde o klasického útočníka. Dávat góly dokonce nikdy nebylo ani v jeho sekundárním popisu práce, při svém angažmá v druholigovém Vyškově připsal ve dvaceti utkáních statistiku 1+0.

O „vyškovského Camavingu“ se intenzivně zajímala od zimy i Plzeň, z přestupu ale sešlo. Po příchodu do Liberce léčil zranění, ale postupně se propracoval do základní sestavy. A rovnou do ofenzivní trojky.

„Je to jednoznačně typologicky osmička. My ale hrajeme nahoře na takové dvě desítky a on je jednou z nich. Hodně se rotuje i s Michalem Hlavatým. Není to úplně jeho post, vnímáme ale, že má skvělou střelu. Chceme, aby tam byl pro tým, co se čísel týče. Rozestavení pro něj není jednoduché, ale pere se s tím skvěle,“ řekl na jeho adresu Kováč.

Čísla začíná Eneme sbírat. Skóroval v poháru proti Povltavské, asistoval na Dukle a proti Slovácku mohutným skokem vyšplhal do vzduchu a hlavou otevřel skóre. Nejeden divák si musel vzpomenout na Cristiana Ronalda.

„To byste ho měli vidět na tréninku,“ usmál se Kováč. „Máme jeden atribut, vertikální výskok. Děláme to s kondičními trenéry, co se známe, a takové výsledky jsme nikdy neviděli. I proto, že nemáme čisté kladivo na hrotu, je důležité ho tam mít jako druhého útočníka.“

Afričanův gól Liberec nasměroval k překvapivě lehké výhře. Naproti šlo domácím hodně – červená karta pro Stanislava Hofmanna, dalekonosná rána Ivana Varfolomejeva a penalta. Po změně stran přidala čtvrtý zářez další posila z Vyškova – Aziz Kayondo. Ugandský levý bek sice spíše centroval, ale Milana Heču dokonale překvapil. Dvaadvacetiletý hráč nastoupil v základní sestavě podesáté v řadě a od začátku sezony dostává ze strany trenéra konzistentní slova chvály.

„Já ho chválil už za derby, on jediný se tam rval. Jeho převaha v rychlosti je taková, že to má pro tým obrovský benefit. Navíc zlepšil centry,“ zmínil Kováč.

Stoupající forma vyškovského dua pomáhá Liberci v ten pravý čas. Příznivý los může tým, který schytal v posledních měsících pár direktů, opět nastartovat. „Start povedené série? Věřím v to,“ říká s nadějí Kováč.