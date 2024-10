Šín se neurazil a plní roli žolíka: Je mi to jedno. Saňák slyší spekulace

Kubala měl vůbec zásadní vliv na utkání. Prosadil se hlavou po centru Daniela Holzera, poté po faulu na něj kopal Baník penaltu a na rozhodující branku přihrával. Šín se vedle trefy podílel na akci před druhou trefou.

Prostě střídání na sto procent.

„Při každé přípravě hráčům tvrdím, že i když nejsou v základu, dokážou pomoci mužstvu z lavičky. Někdy to potřebujete víc, někdy míň. Někdy potřebujete zápas otočit jako dneska, jindy udržet výsledek,“ vykládal kouč Hapal.

V Šínově případě šlo o druhý duel v řadě, kdy zůstal mezi zklamanými při tvorbě jedenáctky. Proti Plzni rovněž oživil výkon, stejně jako v Pardubicích. Hapal vysvětloval, že předtím neodehrál nejlepší utkání, stejně tak se mu podle šéfa nevedlo v reprezentační jedenadvacítce.

Mladý hráč se viditelně neurazil, naopak v roli žolíka opakovaně ožívá. „Vlastně mi to je úplně jedno, spíš jsem rád, když můžu pomoct,“ pronesl způsobně. „S Fildou jsme si řekli, že to tady prostě musíme otočit, že si musíme vzít tři body. Mě nepřekvapuje, že dal gól, protože vidím na tréninku, jak je skvělý střelec. Teď mu to tam začne konečně padat,“ doplnil na adresu Kubaly, jenž se v sezoně prosadil vůbec poprvé.

Dvojka zkrátka zlomila zápas, v němž se Baníku především v prvním poločase nedařilo. Pardubice nastoupily se čtyřmi hráči do dvaceti let, přesto zlobily. Dostaly se do vedení, po otočce dokázaly vyrovnat, ale nakonec inkasovaly v nastavení po nedůrazu ve středu hřiště. „Byly tam dva takové souboje,“ litoval trenér Jiří Saňák.

On sám je - logicky - v napětí. Tým je předposlední, nastřádal nuzných sedm bodů. „Spekulace slyším. Já to neberu jako tlak, ale jako součást naší práce,“ řekl pardubický kouč.

Uvidí se, jaká bude jeho pozice v dalších dnech.