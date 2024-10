Slavia hlásí návrat zraněných opor. Trpišovský: Chaloupek? Trápí mě to

Klasicky vyčerpávající tiskovou konferenci opustil Jindřich Trpišovský přesně v době, kdy Prince Adu otevřel skóre proti Spartě. „Tyjo, tomu to tam padá,“ usmál se a běžel sledovat šlágr pronásledovatelů. Ti se ale budou po výhře „sešívaných“ s Duklou 3:0 koukat prvnímu týmu na záda. Malé derby nebylo pro favorita vůbec jednoduché, i proto Trpišovský postavil silnou obrannou trojku, do které se navíc brzy přidá Igoh Ogbu. Že nedává šanci Štěpánu Chaloupkovi, ho trápí.

Výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, ale v první půli jste se trochu trápili, že?

„Zápas se nám těžce otvíral. Soupeř se dobře pohyboval a dostupoval nás, měli jsme málo prostoru. Nebyli jsme tak kvalitní jako v posledních zápasech, Dukla měla lepší pohyb, nahoře jsme měli hodně ztrát. Některé věci šly proti nám, neproměnili jsme dvě velké šance, dva góly nám neuznali. Přesto jsme si vytvořili tlak, ze kterého rezultoval pokutový kop. Kluci vzadu podali velmi dobrý výkon. Dukla si ale možná vytěžit jeden gól zasloužila.“

Jak těžké je přepínání ze zápasu v Bilbau na domácí utkání s Duklou?

„Hodně pomáhá domácí prostředí, je skvělé, když přijde taková návštěva. Na každý zápas je tu takové množství lidí. Je spíš složité přepnout na styl hry, české týmy fakt dobře brání. V Česku je mnohdy těžší se dostat do šancí než v Evropě, tam jsou zas větší nároky na defenzivu. Přesvědčil se o tom například Michez, který nastoupil a prohrál první čtyři souboje. Není to tím, že by tyto zápasy někdo podcenil, ale prostory byly hodně zacpané.“

Jan Bořil měl ve čtvrtek odpočívat, Tomáš Holeš a David Zima se léčili z nemoci. Nebyl právě domácí zápas s Duklou ideální šancí pro Štěpána Chaloupka?

„Bylo to velké téma, chtěli jsme mu dát prostor. Čekali jsme až na dopoledne, jak bude vypadat Holeš a Zima. Chtěli jsme Tomáše využít, když ve čtvrtek nehrál. Chaloupek vypadá dobře v tréninku, maká a samotného mě to dost trápí, že defenzivním hráčům se šance dává hůře než ofenzivním. Zima přišel, že je připravený a upřímně jsme do toho nechtěli moc sahat. Čekali jsme vepředu Řezníčka. Stoperské rotace tolik neděláme, i když by si to Chaloupek zasloužil. Uvidíme, jakým způsobem ho zkusíme dostat na hřiště. Je mi to líto, ale kluci teď hrají tak dobře…“

Matěj Jurásek přidal důležitý druhý gól, chcete tohle od něj vídat častěji?

(zamyslí se) „Mně se upřímně moc v první půli nelíbil, byl jsem na něj trochu ostřejší. Na víc hráčů. Je to takový muž okamžiků. Má zápasy, kdy jeho výkon není úplně dobrý, ale udělá klíčový moment. Proti Dukle, za U21 proti Walesu.... Poztrácel hodně míčů, ale pro hráče je těžké, když balancujete na hraně sestavy. Chce to ustálenost výkonů. Potřebujeme od něj body, představuji si vyšší kvalitu v řešení situací.“

Jaká je situace s marody?

„Dobrá! Spoustu z nich naskočí ve čtvrtek proti Benátkám nad Jizerou. Igoh Ogbu a Ivan Schranz se vrací do tréninku, Lukáš Masopust už hrál za B-tým. U Dana Fily je potenciál na návrat do tréninku v úterý.“

Celou půlhodinu dostal osmnáctiletý Dominik Pech. Co na něj říkáte a jaké má vyhlídky?

„Hrál velice dobře. I těch pár minut v Bilbau. Je to kluk, se kterým jsem už delší dobu v kontaktu, protože vidíme, že by za Slavii mohl hrát. On má něco speciálního, v čem se nám hodně líbí. Kvalitu ukázal i na kempu. Na hřiště se dostal za okolností, že Oscar je mimo a Petr Ševčík nebyl na soupisce. Chtěli jsme mu dát prostor. Hostování v lize bylo ve hře už v létě, ale chtěli jsme ho tu, kvůli B listu evropských pohárů. Osobně si myslím, že už je na první ligu připravený, třeba jako Mikuláš Konečný. Počítáme s ním do rotace. Řeknu to takhle, kdyby byla personální nouze, jsem přesvědčen, že by část zápasu za někoho zvládl.“