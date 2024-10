Šmicer: Propad Sparty je zákonitá věc. Chorý mi připomíná éru s Kollerem

Slavia za tři, Sparta za nula a je z toho devět bodů do polštáře. Uplynulou neděli si Vladimír Šmicer užil. „Jo, byla dobrá,“ směje se legenda sešívaných. „Myslím, že takový odstup ukazuje momentální formu a rozpoložení obou klubů. Řekl bych, že z hlediska Sparty se jedná o docela zákonitou věc,“ vysvětluje ve svém pravidelném komentáři pro iSport.cz.

„Znám to z vlastní zkušenosti. Liga mistrů sebere síly, koncentraci i hladovost. Já to třeba poznal ve druhé sezoně v Lens. Po titulu jsme hráli ve středu na Arsenalu a pak v neděli třeba v Guingampu. Je to opravdu těžké. Sparta dlouhé roky neměla titul ani Ligu mistrů, teď dostala obojí. Automaticky se malinko uspokojíš, nemáš tu samou motivaci, vyděláš velké peníze a hlava si trochu uleví.

Když k tomu přičtu, že tahouni jako Haraslín nebo Birmančevič neměli kvůli EURO pořádnou dovolenou, tak se to všechno posčítá. Nemají energii. Nějak sice dotrénuješ, ale pořádně nezregeneruješ, fyzicky ani psychicky.