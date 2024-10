Střihavka začal misi v Pardubicích. Tým jako podmínka, posily ze Slavie?

Byl první trénink optimální?

„Objevila se nervozita, u kluků jsem ji viděl třeba při některých přihrávkových cvičeních. Je to vždycky nepříjemné, přišli o trenéra, je tady nový. My jsme opustili náš tým, bylo to dost emotivní. I na mě padla nějaká nervozita, je to jako když jdete s holkou na první rande.“

Jak proběhl váš přesun ze Slavie?

„Objevily se nějaké spekulace, ale já jsem dostal zprávu až ke konci týdne, dotaz, jestli by mě to zajímalo. Měl jsem rozdělanou práci, dobrou práci, ale tohle je pro mě samozřejmě výzva společně s tím, že jsem si sebou mohl vzít kluky, na které jsem zvyklý.“

Byl to váš zásadní požadavek?

„Ano, vlastně první, na rovinu jsem řekl, že bez nich bych do toho nešel. V novém prostředí bych bez nich byl jen figurka. Za A klukům věřím, za B jsou skvělí pracovně. Jsou to nejférovější lidi, které jsem v životě potkal. Potřebuju k sobě lidi, kterým můžu věřit a kteří mohou věřit mně. Ve fotbale nikdy nevíš, co se může stát. Můžeš vyhrát, prohrát, ale tihle kluci budou pořád stát za mnou.“

Bylo složité přemluvit Slavii, aby vás pustila?

„Bylo. Na začátku to byl šok pro všechny, zásah do realizačních týmů. Rozlučka s hráči byla hodně emotivní, náročná. Nakonec nám všichni přáli a já jsem přesvědčený, že oni si poradí.“

Nedotáhnete někoho z nich v zimě? Na první pohled se zdá, že by Pardubice mohly dostat od Slavie hráčskou injekci.

„Jako o injekci jsme o tom nemluvili. Spíš je to pozitivní pro kluky, které znám. Jsem přesvědčený, že dva až tři z B týmu Slavie by nás mohli do budoucna klidně doplnit. Teď budeme během dvou měsíců pracovat tady, chceme získat široký obzor a případně do toho v zimě sáhnout.“

Takže přijde legenda Milan Škoda?

„Ježíš, Škoďák ne. Už je unavenej.“ (směje se)

Bude potřeba hodně změn? Naživo jste viděl poslední prohru s Baníkem.

„Viděl jsem dobrý zápas, velký charakter celého mužstva, to mě hrozně potěšilo. Doufám, že se nám podaří dostat rychle do kluků naši nebo moji, nechci říkat, filozofii, ale principy, kterými by se měli prezentovat.“

Jaké to jsou?

„Samozřejmě, liga je trošku vyšší level, než na jaký jsem zvyklý. Jsou tady trochu jiné cíle i plány, než jsem měl ve Slavii, ale jsem přesvědčený, že ten fotbal bude fungovat, když ho do kluků navalím. Chci, aby byla hra ucelená, založená na kombinaci z pohledu ofenzivy, abychom drželi míč, dělali ty věci vědomě. Ne abychom nakopli míč, udělali nějakou sklepku… Abychom byli schopni měnit rozestavení, byli variabilní.“

A co se týče defenzivy?

„Klíčová věc. Znamená intenzitu v presinku i středním bloku, ale základ je opřít se o kombinaci a sílu na míči. Jsou tady hráči, kteří toho jsou schopní.“

Na druhou stranu každý půlrok Pardubice mění kádr. Není mančaft syrový, takový polepený?

„Úplně to tak nevnímám, ale je fakt, že Baník mi přišel takový ucelenější. Ale kluci do toho dali charakter, na čemž můžeme stavět. Pokud je to neslepené, naším úkolem je bude dát tým dohromady, aby kluci spolu ladili.“

Zase máte extrémně mladý kádr. Umíte to se zelenáči?

„Ve Slavii pracujete v béčku s úplnými mladíčky, tohle už jsou přece jenom chlapáci. Některé znám, třeba Štěpána Míška z reprezentace. Mladí mě baví, mají drive, ambice, cíle. Musí to ale být vhodně doplněné o zkušenost, jako byl ve Slavii Škodák, Michal Švec. Budu chtít, aby se kluci k sobě chovali dobře v kabině, nikdo nedělal bordel. Pak bych byl nepříjemnej.“

Pardubice míří do baráže. Zvednete je?

„Ve Slavii jsme vyhrávali ve třetí lize, dařilo se i ve druhé, i když zápasy byly hodně na krev. Neprohráli jsme jediný o hodně. Myslím, že když najdeme charakterní a gólové hráče, což bude klíčové, můžeme stoupat nahoru.“

Střihavkovi věrní

Stálo to na první řádce jeho požadavků: „Chci si do Pardubic přivézt spolupracovníky, s nimiž jsem si sedl ve Slavii.“ Přes to nejel vlak. Vedení klubu vyhovělo, sportovní ředitel Vít Zavřel byl vstřícný. Proto s Davidem Střihavkou dorazili na východ dva asistenti a kondiční trenér. Součástí realizačního týmu zůstali asistent Dušan Žmolík, kouč brankářů Luboš Přibyl, kondičáci Filip Kopřiva a Ondřej Vencl, a také analytický tým, jehož vedoucím je Lukáš Ouředník. Kdo jsou nové tváře?

Milan Černý (36)

Bývalý reprezentant, velký hráč, mistr ligy se Slavií, elegán, jehož však ničila zranění. Profesionální kariéru proto uzavřel už ve třiatřiceti, pak se vrhl na trénování ve Slavii. Přes mládež se dostal k Davidu Střihavkovi do béčka.

Tomáš Jablonský (37)

Se Slavií má dva tituly, brousil lajnu na levé straně. Kopal také v Jablonci, Bohemians, Brně či ve Slovanu Bratislava. Kariéru uzavřel v létě 2021, kdy skončil v Příbrami. Jako trenér začal podobně jako Černý u mládeže v Edenu, poté se přesunul k béčku.

Ondřej Mach (26)

Mladý muž, který fotbalový život spojil s Hradcem Králové (ostatně i Milan Černý hrál za „votroky“). Bývalý brankář, jenž to dotáhl do třetí ligy, se začal věnovat trénování kondice, z Hradce se přesunul v létě do Slavie. A nyní do Pardubic.