Novinky u Bazalů: rozpočet na stavbu se zvedl o miliardu, kapacita 20 tisíc

V únoru zadala Ostrava zpracování ověřovací studie ohledně zvětšení kapacity stadionu Bazaly. V červnu její autoři konstatovali: přestavba je možná! A nyní jsou známy další novinky. Rada města odsouhlasila zřízení pracovní skupiny, přípravu zadání architektonické soutěže i realizaci projektu. Pokud vše půjde podle ideálního plánu, soutěž by mohla být vyhlášena ještě na konci tohoto kalendářního roku. A vítězný návrh za rok. Zvedl se rozpočet i kapacita, počítá se s muzeem či tribunou pro děti i hendikepované.

Pojďme ke konkrétním novinkám. Náklady na realizaci nového fotbalového stadionu jsou aktuálně stanoveny na dvě a půl miliardy korun, kapacita pak na 20 tisíc míst pro sedící diváky. Bazaly díky tomu budou splňovat nejmodernější kritéria UEFA, která umožní pořadatelství mezistátních zápasů. Jednou z ambic je dostat zpátky do Ostravy pravidelně i českou reprezentaci.

„Intenzivně jsou připravovány soutěžní podmínky i harmonogram architektonické soutěže. Nový stadion bude i novou dominantou města, klíčové je začlenění stavby do stávajícího městského prostoru v kontextu blízké Nové radnice, akcentována však bude také historie místa a fotbalového klubu. Zásadní je pro nás kvalita celkového architektonického řešení. Našim cílem je budoucí stavba splňující veškeré současné environmentální požadavky. Měla by obsáhnout nejnovější poznatky a technologie v udržitelnosti,“ popisuje primátor Jan Dohnal.

Stadion má nabízet i volnočasové aktivity

„Provozní řešení a zázemí má umožnit zažít fotbal všem bez ohledu na věk či handicap, pracujeme s myšlenkou dětského sektoru či prostoru upraveného pro handicapované návštěvníky. Nezapomínáme však na aktivity mimo fotbalová utkání, nový stadion by měl nabízet i volnočasové aktivity – muzeum fotbalového klubu, nabídky rozličných služeb, restaurací, fanshopů či konání exkurzí,“ dodává.

V nejbližší době se ustanoví členové poroty mezinárodní architektonické soutěže a vycizelují soutěžní podmínky, které posoudí Česká komora architektů. Načež vyhlášení soutěže projedná rada města. Poté bude v případě zvolení vítězného architektonického návrhu následovat zakázka na projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

„Vyjma již zmíněného komplexního architektonického řešení stavby a jejího začlenění do předmětného prostoru nás bude zajímat její dopravní řešení, technická realizovatelnost, stejně jako hospodárnost, udržitelnost i finanční přiměřenost provozního řešení. Cílem je zkrátka architektonicky přínosná stavba, která nabídne to nej v mnoha oblastech, stane se unikátním sportovním stánkem, výjimečným v zemi, poskytující adekvátní zázemí domácímu fotbalovému klubu, příjemné prostředí hostujícím sportovcům i příznivcům fotbalu, vystavěným na tradičním zázemí klubu. Na Bazalech klub působil 56 let od roku 1959,“ říká Dohnal.