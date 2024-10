Footcast: Slavia si připíše 12. výhru v řadě, Baník odjede z Letné s prázdnou

Ve čtvrtek vychází další epizoda Footcast Preview. Jakuba Podaného a Davida Sobiška doplnil ve studiu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. V úvodu byla řeč o čerstvé slávistické posile Divinem Teahovi. Osmnáctiletý fotbalista je považovaný za jeden z největších afrických talentů a do Edenu zamířil za částku mezi 80 až 90 miliony korun. „Podle prvotních informací se jedná o opravdu velmi zajímavého hráče, který byl na radaru těch největších klubů v Evropě. V tu chvíli to vypadalo, že je Slavia mimo hru. Nakonec ale sešívaní převážili misky vah na svou stranu a zaplatili na české poměry velmi vysokou částku,“ řekl na adresu liberijského fotbalisty Jakub Podaný.

„Před pár měsíci se ale hovořilo, že Hammarby si ho cení násobně více, než za kolik nakonec přestoupil do Slavie. Jsem zvědavý, jestli se potvrdí prognózy o jeho schopnostech. Ukazuje to, že české kluby zvládají lovit i v ne tolik prověřených oblastech,“ doplnil Podaný o Teahovi.

Největší porci minut dostal v novém díle zápas Sparty s Baníkem. „Sparťané zvládli ve středu pohárový zápas se Zbrojovkou. V dobrém světle se ukázali Rrahmani, Krasniqi a Cobbaut. V základu proti Baníku ovšem očekávám jen Rrahmaniho. Pro něj jsou zápasy v české lize o něco lehčí než v Lize mistrů, kde Sparta víc nakopává a je pod tlakem. Lars Friis se pokouší probudit Veljka Birmančeviće, několikrát ho dal i na pozici hrotového útočníka, ale podle mě by mu nejvíc pomohl odpočinek. Rok jede v kuse, není to ono a výsledkem je, že se střelecky neprosadil už ve třinácti soutěžních zápasech v řadě. Sparta to zvládne, ale Baník nepřejede,“ prohlásil ke šlágru 14. kola Pavel Šťastný.

Všichni tři aktéři nové epizody si myslí, že Viktoria Plzeň zvítězí na Slovácku. Na to si můžete ve Fortuně vsadit v luxusním kurzu 1,99. Hráčem ke sledování pak bude Prince Adu. V iSport Fantasy stojí 6,8 milionů a mohl by být zajímavou variantou pro vaše týmy. Hodně nevyzpytatelný je souboj Českých Budějovic s Libercem. Slovan ve středu vypadl z MOL Cupu, když nestačil na Hlučín hrající MSFL a na Střelecký ostrov pojede ve špatném rozpoložení.

Slavia vyhrála 11 po sobě jdoucích ligových zápasů a v neděli v Hradci si připíše další vítězství. „Hradec má solidní defenzivu, ale v ofenzivě čekám víc. Velmi důležité pro Votroky bude, jak zahraje střed zálohy, kde se bude rozhodovat nedělní zápas. V dresu Slavie čekám v základu po boku Zafeirise návrátilce Oscara, kterému vypršel karetní trest. Pokud budou svěřenci Davida Horejše včas u odražených míčů, můžou hrát se Slavií vyrovnaný part. Osobně to spíš nečekám a myslím si, že je hosté uprostřed pole převálcují a z Hradce si odvezou všechny tři body. Ozdobou utkání pak budou vzdušné souboje Petráška s Chorým. Na ně si koupím k televizi popcorn,“ těší se na souboj dvou urostlých fotbalistů David Sobišek.

Premiéra nového dílu Footcast Preview poběží na O2 TV Fotbal od 20.00. Na O2 TV Sport jde pak ve 22.30.