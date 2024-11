Pravděpodobné sestavy: Sparta na Baník i s Cobbautem, dva hroty Slavie

Další kolo Chance Ligy je tady a slibuje zajímavé zápasy. Sparta se po krachu v Plzni nadechnula v domácím poháru, na domácí duel s Baníkem by v její sestavě neměl chybět ani Elias Cobbaut, jenž si tak připíše první ligový start. Slavia zakončí 14. kolo v Hradci Králové. V Malšovické Aréně by měla využít hned dvojici hrotových forvardů - Tomáše Chorého a Mojmíra Chytila. Jak budou vypadat sestavy všech týmů? Projděte si v tradičním článku pravděpodobné úvodní jedenáctky, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz. Získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket. A nezapomeňte na sestavu v iSport Fantasy, deadline je v sobotu v 11:30.