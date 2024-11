Návrat kanonýra Sigmy: gól č. 10. Běhání jsem bral jako trest, řekl

Po měsíci zase mohl hrát. Třízápasová stopka za vyloučení proti Bohemians nesebrala Janu Klimentovi (31) formu a hlad po gólech. V Karviné skočil po Slámově centru a druhým dotekem poslal balon do sítě. S Olomoucí to vypadalo poločas hodně dobře, jenže nakonec odjížděla ze Slezska s prázdnýma rukama a naštvaná. Včetně desetigólového kanonýra. „Deset gólů je hezkých, ale blížit se desátému místu v tabulce moc ne. Na prvním místě je u mě tým,“ poznamenal útočník Sigmy po porážce 1:2.

Předpokládám, že jste ze smolné prohry rozladění.

„Nevím, jestli rozladění…Mrzí nás to, máme na čem pracovat. První půlku jsme hráli výborně.“

Jak jste si v uvozovkách užil skoro měsíční nucenou přestávku?

„Moc jsem si ji neužil. Dostal jsem samozřejmě plány, které nahrazují třeba i zápasy. Bez balonu to nebylo příjemné. Bral jsem to jako nějaký trest za to, co se mi stalo, a přistoupil jsem k tomu dobře. Jsem rád, že je to za mnou a jsem zpátky na hřišti. Ať už já anebo lidé kolem nevěděli, jak to bude po té pauze vypadat.“

Teď musíte být fyzicky nadupaný, co?

„Tak to nevím. Ke konci už jsem cítil nohy, tvrdly mi. Myslím, že žádné běhání zápas nenahradí.“

Trenér Tomáš Janotka prohlásil, že jste mu v úvodu přišel trošku nervózní.

„Je fakt, že první balon jsem ztratil. Nevím, jestli se to dá nazvat nervozitou, jak říkal trenér. Nervózní moc nebývám. Možná jsem měl pomalejší rozjezd, ale spíš to bylo dané tím, že jsem dlouho neměl zápasovou praxi.“

Karviná na podzim hraje velmi dobře, snaží se tvořit v každém utkání hru. Jak jste se na ni připravovali?

„Věděli jsme, že mají rádi balon, jsou na něm hodně. Ale náš systém, který se učíme, neměníme podle toho, jaký proti nám stojí soupeř.“