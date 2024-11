Zámek a křeč Liberce. Co nedá Ekpai, to není možné, lamentoval Straka

Výkon Liberce měl k ideálu daleko. První půli měli hosté alespoň nějaké nadějné možnosti, po přestávce si nevytvořili vůbec nic a nechali se zatlačit. Poslední celek ligy dostal ambiciózní tým pod zámek, dlouho dominoval. Statistika xG (očekávané góly) ukazuje výhru 2:0 pro Dynamo, sympaticky bojující domácí se dostávali do šancí. Podobně jako v minulých duelech ale nedokázali střílet góly.

Ubong Ekpai netrefil v první půli prázdnou bránu hlavou, v samém závěru mohl rozhodnout střídající Quadri Adediran. Druhý střídající hráč Marvis Ogiomade pálil těsně nad, po Čermákových nebezpečných centrech létal balon několikrát kousek kolem liberecké brankové čáry.

Poslední tým překvapivě diktoval tempo, liberecký majitel Ondřej Kania byl na tribuně se svou těhotnou manželkou hodně zasmušilý. Asi si nepředstavoval, že jeho celek se nechá drtit suverénně posledním týmem ligy.

Budějovice ve druhé půli skutečně dominovaly a vynutily si tlak, jenže branku nedaly. „To, co nedá Ekpai, to nejde nedat, to není možný. Jsem v branži ks let, zeptám se ho, jak to myslel, jestli byl ovlivněný gólmanem… Stačilo akorát nastavit hlavu a zavěsit, byla by to obrovská emoce nás všech, čekáme na to,“ kroutil hlavou budějovický trenér František Straka.

Vyšlo mu trojí poločasové střídání – Adediran, Ogiomade i mladý Ondřej Novák domácí hru výrazně oživili. „V prvním poločase jsme byli nervózní, je vidět, že mančaft chce za každou cenu naše prokletí zlomit, z toho pramenily částečné chyby. Po přestávce jsme až na maličkosti Liberec nepustili do šance, neustále jsme soupeře nutili k chybám. Nechci se opakovat, ale co jsme zahodili… Měli jsme tutovky, bohužel je to pro nás hořké,“ ohlédl se za utkáním zklamaný kouč.

Zamyslet by se nad svými výkony měli v Liberci. V týdnu vypadli z domácího poháru v Hlučíně (0:1) a ostudný výsledek nenapravili ani v lize. Zejména směrem dopředu je mužstvo bezzubé, ve druhé půli zcela odpadlo. Vrcholem zoufalství byl nevyřešený brejk v závěrečné pasáži, kdy v situaci 4 na 2 skončil balon v autu za postranní čarou. Hosté měli i štěstí, že po zákroku na kapitána Marcela Čermáka nedostal druhou žlutou Michal Hlavatý, zákrok zezadu po odehrání balonu volal po trestu.

„První zákrok byl na žlutou, při dalším mi to rozhodčí mohli spočítat, snažil jsem se být obezřetnější,“ řekl liberecký záložník. „Šlo o zápas dvou rozdílných poločasů, náš výkon měl být lepší. Ale není to tak, že by se na to někdo z nás vypadnul,“ dodal.

Remízu musel brát severočeský trenér Radoslav Kováč, který se po několika špatných výsledcích rovněž dostává pod velký tlak. „Ideální to není, ale je to ligový bod s nulou. Poté, co kvůli zranění odešel na začátku druhé půle Santiago Eneme, jsme ve hře ztratili. Dali jsme tam Nyarka, jenže za dvě minuty nám řekl, že ho bolí záda, museli jsme do toho znovu sahnout. Budějovice se rvou, hrají dobře, musíme ten bod vzít,“ hodnotil zápas.

Po utkání na dotaz Sportu přiznal, že po pohárovém vyřazení v Hlučíně proběhly s hráči pohovory. „Řešili jsme to s Honzou Nezmarem,“ víc to ale rozvádět nechtěl.

Oba týmy potřebují body i v dalších kolech. Budějovice čeká ve středu pohárové derby s Táborskem, před reprezentační pauzou jedou do Teplic. Liberec vyzve doma Hradec, kde – jak po výplachu s Jabloncem (0:5) naznačil majitel Kania, musí přijít adekvátní reakce. Na jihu Čech ani v předchozím pohárovém výjezdu si kouč svou pozici příliš neupevnil.