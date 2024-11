Liga očima fanoušků: Sparta? Z dravce ovce na porážku. Plzeň bandou lůzrů

První penalta byla po naprosto nesmyslném zákroku Vitíka, není to poprvé, a proto se ptám, zda doba pro jeho prodej marně neuplynula. Já říkám ano. Bez čtyř nejlepších mužů základů jsme byli úplně v řiti. Při pokutových kopech jsem očekával, že brankař dostane z lavičky bleskovou informaci, kam exekutor zpravidla kope. Dvakrát nic a penalta do stejného místa. Další nekoordinace při výměně Krasniqiho, zřejmě střídal již zraněný. Největší zklamání je pak pro mě dlouhodobě Solbakken, zbytek týmu za čtyři minus. Že by byl Brest ještě horší?

Když jsem psal po prohře s Plzní o krizi, myslel jsem to vážně. Nepodléhám konspiračním teoriím ani článkům bulváru. I tak každý vidí, že spousta věcí v naší Spartičce nefunguje. Mluvím pouze za diváckou obec, tedy o tom, co sledujeme na hřišti. Pak jsou věci, které se odehrávají v zákulisí klubu. S Ostravou jsme pohráli naprosto zaslouženě. V prvém poločase naprosto nefungující spojení Wiesner – Daněk. U prvního vůbec netuším, proč je stavěn, u druhého, proč nevrací naděje do něj vkládané.

Musím přiznat, že taková ztráta se přijímá daleko lépe, když největší soupeři v boji o titul tentýž víkend rovnou prohrají, takže i bod znamená drobné navýšení náskoku. Zároveň nemám větších výhrad k předvedenému výkonu. Náskok osmi bodů na Plzeň a deseti na Spartu v necelé polovině základní části je velmi nadějný a troufnu si napsat, že by jej Slavia neměla do startu nadstavby ztratit. Hrát pak klíčové zápasy v závěru soutěže doma v Edenu by byla velká výhoda. Ve zbytku podzimu tým čekají další těžké výjezdy do Ostravy a do Olomouce. Čtyři body z těchto dvou zápasů by byly ve světle stávajícího náskoku dobrým výsledkem.

Viktoria Plzeň

Jsme lůzři, mohli jsme jít do trháku

Teda, my jsme banda lůzrů. To nejde jinak nazvat. Bouchne Sparta, bouchneme taky. Soupeř nám nabídne trhák, my ho s díky odmítneme. Jo jo, je mi to jasný, nabitej program, máš toho plný kecky. Beru. Na druhou stranu, lavička je silná a v poháru hrála skoro kompletní. Že to byl výsledek jako v hokeji, vem čert. Ale to Slovácko mě se*e.

Chápu, protivník nabuzenej, obírá rád bohatý. Jenže s tím si musíme poradit! Jak to, že se Spartou to šlo a teď ne? Že bychom byli fakt utavení? Anebo jsme v dálce už viděli čtvrtek a Španěly u nás? To by si měli srovnat v hlavě ti na hřišti.

V prvním návalu emocí jsem říkal, že měli jet domů vlakem a busem ti, co vážili dlouhou cestu a mrzli v ochozech. S chladnou hlavou říkám: Ted zvládnout následující dva zápasy se ctí, o pauze dobít baterky a pak zase na to.

Škoda jinak zranění Hejdy, snad se nám brzy uzdraví. Do kádru jako žolík pořád patří.

Čest královně Viktorce!

KOVI. 56 let, koordinátor distribuce