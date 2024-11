Footcast: Slavia přestřílí Karvinou, Sparta může ztratit v Boleslavi

V 15. epizodě Footcast Preview se ve studiu sešli Jakub Podaný, David Sobišek a analytik Vojtěch Mrklas. V úvodu se řešily novinky z Ligy mistrů a výkon Sparty s Brestem. „Tohle nebyl od Sparty výkon, kterým by měla být konkurenceschopná na úrovni Ligy mistrů. Nefungovala jí součinnost, nebyla nebezpečná vůči soupeřově brance a navíc dělala hodně individuálních chyb v rozehrávce, což byl důvod druhé inkasované branky. Některým hráčům chybělo sebevědomí v rozehrávce, jiným zase aktivita v nabídce. Ještě více se nabízí do dalších zápasů změna herního rozestavení, potažmo systému, protože to by hráčům mohlo pomoci z této krize,“ řekl bývalý hráč Sparty Jakub Podaný.