Pelta: Jsem cvok na svobodě. Hráčům dlužím, musel jsem zapnout turbo

Sobota 5. října 2024, to jste vyhráli v Liberci 5:0. Byl to jeden z vašich nejšťastnějších dnů?

„Samozřejmě že výsledek a hlavně předvedený výkon mi udělaly velkou radost. Obzvlášť po té mediální přípravě, která zápasu ze strany majitele Liberce předcházela, jsem si všechno o to víc vychutnal. Na druhou stranu jsem pokorný a pracuju s realitou. Ano, měli jsme radost, výsledek byl dominantní, výkon excelentní, ale život jde dál. Jsou to jenom tři body, je potřeba nadále snažit se a pracovat.“

Jen tři body, ale zase proti Liberci. Zmínil jste pana Kaniu, který vstoupil do fotbalu s nevšedními metodami. Jak jste bral třeba jeho větu, že pro něj nejste konkurent?

„Patřím ke starým harcovníkům, kteří už ve fotbale mají něco za sebou, jsem s odstupem služebně nejstarším vlastníkem. Zažil jsem různé majitele i komentáře a beru to tak, že to snad bylo myšleno trochu v nadsázce. Jestli ne, tak by to bylo o to horší, protože já bych si nedovolil vůči jakémukoli klubu říct, že na úrovni ligy pro mě není soupeřem. Já rozumím, že přicházel s nějakými ambicemi, navíc Liberec už za bývalého majitele patřil k předním klubům. Říkal si, že vloží nové peníze, udělá přestupy a kvalitní kádr, realizák, PR. Ale fotbal je trošku jiný. Kdyby to byla jenom otázka vložených prostředků, tak by nebavil lidi.“

Bylo to tedy od pana Kanii neuctivé?

„První věc, která mě trošku překvapila, a bral jsem ji s úsměvem, byly billboardy s libereckými funkcionáři u našeho stadionu v Jablonci. S nápisem Hvězda ze severu. Pak jedu po jižní spojce a celá je polepená Honzou Nezmarem. Asi mají dost peněz, říkám si, protože vím, že nájem tam není levný. Ale já jsem rád za každého člověka, který přijde do fotbalu s penězi, protože zvyšuje hodnotu ligy. I do Jablonce může přijít koupit hráče. Když nejsou peníze, není žádný kšeft a fotbal je vždy o penězích. Co se týče toho PR… Pan Kania je generačně jinde, beru to trošku i jako mladickou nerozvážnost. Když se pustíte do takových komentářů, vzbudí to v národu nějakou emoci. Škodolibost je tu extrémní a tolik telefonů a esemesek jako po derby včetně videa, kde on říká, že já nejsem jeho partner, co jsem dostal… Já myslím, že výsledek paradoxně nejvíc pomohl Liberci, protože si sednul na zadek a řekl si, že takhle to asi nepůjde. Včetně toho, že se pan Kania odpojil od sociálních sítí. Nám to udělalo radost a jim pomohlo.“

Jaké to je, jet do práce a míjet po Jablonci billboardy s Nezmarem a Kováčem?

„Na mě to nemělo žádný vliv. Já spíš čekal, kdy tam naši fandové připíšou nějaký komentář, a taky se to za pár hodin stalo.“

Mluvil jste o škodolibosti. Musel jste sám sebe držet, abyste jí po výsledku 5:0 nepropadl?

„Já jsem v tomhle úplně zkušený člověk. Vím, že ve fotbale myslíte, že vám patří svět, a za týden jste v průseru.“

A své okolí, spolupracovníky, jste musel ohlídat?

„Ještě takhle, musím říct, že je rozdíl porazit 5:0 Karlův Liberec, anebo Kaniův Liberec.“

V čem?

„Pan Karl i mí kolegové v představenstvu nebo dozorčí radě jsou lidé z bižuterního průmyslu, což dělalo rivalitu. Ta rivalita byla i společenská. Mělo to trochu jinou váhu. Taky je potřeba uznat, že my jsme proti Liberci většinou tahali za kratší konec. Slovan získal tři tituly. Jak říká moje žena: ´Ty radíš celýmu světu, ale ligu jsi nikdy nevyhrál.´ Jejich éra je neskutečný úspěch. Poměr ceny a výkonu je ohromný. Teď přichází nová doba, která vzbuzuje dojem, že všechno předtím bylo málo, že teď to bude daleko lepší. Ale myslím, že bude velikým problémem, aby se současný Liberec přiblížil výsledkům za Karla.“

Skoro se zdá, že po nástupu nového majitele docela chybí respekt k majiteli minulému.

„Když jsem četl nějaké komentáře, že Liberec byl v nějakém stavu a je potřeba výrazných změn po všech stránkách, tak jsem si říkal bacha. Bacha, nechme to žít a uvidíme realitu. Taky uvidíme, kolik bude celý projekt stát peněz. Na druhou stranu, liberecký fotbal měl v posledních letech určitě menší rozpočet než Jablonec a dosahoval lepších výsledků. Férově je potřeba říct, že v historické tabulce jsou třetí a my pátí. Myslím, že oba kluby si zaslouží respekt. Je neuvěřitelné, co jsme tady dokázali.“

Byl pohled Ondřeje Kanii při vstupu do fotbalu naivní?