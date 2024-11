SESTŘIHY 15. kola: Kanonáda Baníku, výhra Pardubic. Dynamo schytalo bůra

Fotbalisté Baníku Ostrava v sobotním 15. kole rozstříleli Duklu 6:0 a minimálně do neděle se posunuli na třetí místo před Spartu. Pardubice vybojovaly výhru 2:0 nad Jabloncem, který dohrával v deseti. Liberec po remíze 0:0 s Hradcem Králové vyšel v soutěži už potřetí v řadě gólově naprázdno. Utkání mezi Olomoucí a Slováckem bylo odloženo kvůli husté mlze. České Budějovice v neděli ani na 14. pokus nevyhrály, v Teplicích prohrály vysoko 2:5. Do akce pak jdou pohároví zástupci Slavia, Sparta i Plzeň. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSport.cz.

Demolice v režii Ewertona s Prekopem

Fotbalisté Baníku Ostrava doma deklasovali Duklu 6:0 a vyrovnali své nejdrtivější vítězství v samostatné nejvyšší soutěži. Dva góly dal stejně jako před týdnem při výhře na Spartě nejproduktivnější hráč Baníku Ewerton a s devíti brankami ztrácí už jen jednu trefu na lídra tabulky kanonýrů Jana Klimenta. Dvakrát skóroval i Erik Prekop, prosadil se také David Buchta a hostující Dominik Hašek zamířil do vlastní sítě. Ostravané tři kola po sobě vyhráli a v neúplné tabulce se posunuli na třetí pozici před obhájce titulu z Letné.

Góly Domácí: 13. Ewerton, 16. Buchta, 41. Prekop, 51. Prekop, 57. Hašek (vl.), 63. Ewerton Hosté: Sestavy Domácí: Markovič – Aririerisim, Frydrych, Pojezný – Buchta (65. J. Juroška), Boula (75. Grygar), Rigo, Holzer – Šín (65. Šudák), Ewerton (C) (79. Tanko) – Prekop (65. Kubala). Hosté: Hruška – Ludvíček (46. Holiš), Hašek, Peterka (C), F. Matoušek (46. Ullman) – Lichý, Kozma – Šebrle (72. Matějka), Jakub Hora (59. Bačinský), M. Douděra (46. Doda) – Mešanović. Náhradníci Domácí: Chaluš, Fukala, Grygar, Holec, Juroška, Kpozo, Kubala, Rusnák, Šudák, Tanko Hosté: Šťovíček, Holiš, Doda, Bačinský, Ullman, Moulis, Zeronik, Špatenka, Matějka, Řezníček Karty Hosté: Jakub Hora Rozhodčí Nehasil – Hrabovský, Dresler – Cieslar Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 8 780 diváků

VAR sebral Hlavatému gól

Fotbalisté Liberce remizovali doma s Hradcem Králové bez branek a již tři soutěžní utkání neskórovali. Oba soupeři se ve vzájemném duelu rozešli smírně potřetí za sebou. Východočechům kvůli trestu za čtyři žluté karty chyběl hlavní trenér David Horejš, mužstvo vedl asistent Adrian Rolko. Michal Hlavatý sice v 37. minutě povedenou technickou střelou k tyči rozvlnil síť, jenže po intervenci videorozhodčího hlavní sudí Rouček u monitoru odhalil, že střelec se dostal k míči díky faulu na středovém kruhu a gól neplatil.

Sestavy Domácí: Bačkovský – Mikula (C), Plechatý, Ševínský – Icha (64. Ghali), Varfolomejev, Hlavatý, Kayondo – Višinský (80. Dulay), Tupta (76. Halinský) – Letenay (76. Rabušic). Hosté: Zadražil – Kodeš (C), Petrášek, K. Spáčil – Jakub Klíma, Kučera, Dancák (79. Samek), Horák – P. Juliš (90+4. Náprstek), Pilař (79. Koubek) – Griger (58. Mihálik). Náhradníci Domácí: Krajčírik, Musil, Rabušic, Strnad, Kok, Preisler, Dulay, Ghali, Halinský, Pourzitidis Hosté: Vízek, Vágner, Krejčí st., Pudhorocký, Samek, Kaštánek, Harazim, Náprstek, Čech, Koubek, Mihálik Karty Domácí: Mikula D. (mimo hřiště), Halinský, Rabušic, Kayondo Hosté: Kučera, Horák, K. Spáčil, Mihálik Rozhodčí Rouček – Leška, Ratajová Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 2446 diváků

Střihavkova vítězná domácí premiéra

Fotbalisté Pardubic při domácí ligové premiéře trenéra Davida Střihavky nečekaně porazili Jablonec 2:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili po sedmi zápasech. Obě branky v utkání 15. kola dali po změně stran. Nejprve se v 53. minutě trefil Ladislav Krobot a po něm střídající André Leipold, který v české lize skóroval poprvé. Na obě trefy nahrával Vojtěch Patrák. Mezitím hosty oslabil vyloučením Sebastian Nebyla.

Góly Domácí: 53. Krobot, 79. Leipold Hosté: Sestavy Domácí: Stejskal – Mareš, Lurvink, D. Šimek (46. Noslin), Šehić – Vacek (C) (90+4. Fousek), Míšek (76. Darmovzal) – Sychra (76. Leipold), Krobot (76. Polyák), Patrák (87. Jindra) – Yahaya. Hosté: Hanuš – Martinec, Tekijaški (C), Cedidla – Čanturišvili (83. Hurtado), Nebyla, Beran, Polidar (69. D. Souček) – Alégué (60. Puškáč) – Hollý (69. Nardini), Chramosta (69. Kanakimana). Náhradníci Domácí: Budinský, Darmovzal, Fousek, Jindra, Leipold, Noslin, Pandula, Polyák, Surzyn, Zifčák, Chukwuebuka Hosté: Mihelak, Hurtado, Štěpánek, Nardini, Fortelný, Souček, Kanakimana, Puškáč, Schánělec, Krulich Karty Domácí: Lurvink Hosté: Tekijaški, Nebyla (č), D. Souček, Cedidla Rozhodčí Jan Petřík. Asistenti: Jan Paták, Petr Líkař. Čtvrtý rozhodčí: Vojtěch Opočenský. VAR: Jan Machálek. AVAR: Jan Hurych Stadion CFIG Arena, Pardubice Návštěva 2107 diváků

Zápas v Olomouci odložen kvůli mlze

Večerní zápas mezi Sigmou Olomouc a Slováckem byl kvůli husté mlze odložen. Náhradní termín zatím vedení soutěže neurčilo, podle klubu z Uherského Hradiště by se o něm mělo rozhodnout do dvou dnů. Andrův stadion v Olomouci zahalila hustá mlha a už 15 minut před plánovaným výkopem v 19:00 bylo jasné, že se duel nebude moci uskutečnit. „Panují zde velmi špatné povětrnostní podmínky. Kvůli mlze není vidět celá hrací plocha, zápas by byl neregulérní,“ řekl pro O2 TV Sport hlavní rozhodčí utkání Jan Beneš.

Sestavy Domácí: Koutný – Chvátal, Pokorný, J. Král, Sláma – J. Spáčil, Langer – Fiala, Zorvan, Mikulenka – Kliment (C). Hosté: Heča – Ndefe, Vaško, Kukučka, Doski – Havlík, Trávník (C) – Blahút, Kohút, P. Juroška – Kozák. Náhradníci Domácí: Dohnálek, Elbel, Šíp, Muritala, Amasi, Dele, Slavíček, Stoppen, Leibl, Navrátil Hosté: Fryšták, Břečka, Hofmann, Petržela, Krmenčík, Kim, Křišťan, Souček, Kvasina, Reinberk, Siňavskij Rozhodčí Beneš – Kříž, Kotalík. Stadion Andrův stadion, Olomouc

Souboj z chvostu tabulky pro Teplice

Teplice zvítězily nad Českými Budějovicemi 5:2 a před vlastním publikem vyhrály v nejvyšší soutěži po pěti utkáních. Severočeši vedli po brankách Nemanji Mičeviče ze 13. a Daniela Trubače ze 43. minuty, za hosty se na rozhraní obou poločasů dvakrát prosadil střídající Quadri Adediran, ale Matěj Radosta a Filip Horský v rozmezí čtyř minut vrátili domácím vedení, které v nastavení potvrdil pátou trefou střídající Jakub Emmer.

Góly Domácí: 13. Mičević, 43. Trubač, 51. Radosta, 55. Horský, 90+2. Emmer Hosté: 45+3. Adediran, 46. Adediran Sestavy Domácí: Ludha – L. Mareček (C), Kričfaluši, Mičević – Bílek (57. Čerepkai), Jukl (46. Emmer), Trubač (90+3. Sedláček), Labík – Švanda, Horský (64. T. Vachoušek), Radosta (57. Cykalo). Hosté: Janáček – O. Novák (46. Osmančík), Čoudek, Míka, Trummer (38. Adediran) – Tischler, Hubínek – Šigut (79. Jakub Matoušek), M. Čermák, Ekpai (47. Ogiomade) – Ondrášek (C). Náhradníci Domácí: Němeček, Havel, Havelka, Sedláček, Vachoušek, Harušťák, Cykalo, Čerepkai, Emmer Hosté: Fendrich, Brabec, Križan, Adediran, Němec, Osmančík, Ogiomade, Zíka, Tranziska, Matoušek, Nikl Karty Domácí: Jukl, Horský Hosté: Šigut, Čoudek, Tischler Rozhodčí Starý – Mokrusch, Slavíček Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 2352 diváků

Plzeň - Bohemians

Góly Domácí: 9. M. Vydra Hosté: Sestavy Domácí: Jedlička – Dweh, Marković, Jemelka – Cadu, Kalvach (C), Červ, Souaré – Šulc – Vašulín, M. Vydra. Hosté: Frühwald – Křapka, Petrák, Vondra – Adam Kadlec, Hůlka (C), A. Čermák, Shejbal – V. Drchal, Jan Matoušek, Ristovski. Náhradníci Domácí: Wiegele, Tvrdoň, Paluska, Kopic, Sojka, Mosquera, Panoš, Havel, Slončík, Jirka, Adu Hosté: Reichl, Kadlec, Jindřišek, Jánoš, Novák, Zeman, Vala, Pleštil, Hrubý Karty Hosté: Vondra Rozhodčí Orel – Pečenka, Ježek. Stadion Doosan Arena, Plzeň

Mladá Boleslav - Sparta Praha

Góly Domácí: Hosté: 9. Olatunji Sestavy Domácí: Trmal – Donát, Suchý (C), Králik – Kostka, Stránský, Sakala, Fulnek – Ladra, Vojta, Kušej. Hosté: Vindahl – Ross, Panák (C), Cobbaut – Wiesner, Laçi, Kairinen, Ryneš – Pešek, Olatunji, Daněk. Náhradníci Domácí: Mikulec, Kadlec, Žitný, Langhamer, Matějovský, Penner, Pulkrab, Solomon, Fila, Jawo, Buryán Hosté: Vorel, Heerkens, Pavelka, Suchomel, Solbakken, Sadílek, Rrahmani, Tuci Rozhodčí Jan Všetečka – Jaroslav Kubr, Lukáš Machač Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Slavia Praha - Karviná