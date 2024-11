Rada po výbuchu Dukly 0:6: Hrůza! Začne vojna. Dominantní Baník bavil

Skvělý Baník! A tragická Dukla. Výsledek? 6:0! „Hrůza! Hráčům začne vojna,“ varoval své svěřence trenér zostuzených hostujících fotbalistů Petr Rada. Domácí potvrdili výhru na Spartě a nadstandardní formu, do které se v poslední době dostali. „Jsem spokojený s výsledkem i výkonem. Od první do poslední minuty si za tím hráči šli. Tohle mužstvo má ještě velký potenciál,“ shrnul jeho protějšek Pavel Hapal.

Ostravský celek rozdával mimořádnou radost. Skoro devět tisíc diváků v mrazu aplaudovalo hezkým trefám, dvougólovým střelcům Ewertonovi s Prekopem či čerstvému reprezentantovi Matěji Šínovi. Sobotní odpoledne na stadionu ve Vítkovicích prostě nemělo chybu.

„Kluci vědí, za čím si jdou. Bylo z nich cítit, že to chtějí po výborném výsledku na Spartě zvládnout. Cokoliv jiného než vítězství by byla jeho dehonestace,“ uvedl Pavel Hapal.

Hosté měli jedinou vážnější šanci, Martin Douděra ovšem po vysunutí Hory v úvodu minul branku. „Kdyby dala Dukla na 1:2, mohlo to být o něčem jiném,“ připustil trenér vítězů. Pak Pražané odpadli, vyráběli hrubé individuální chyby. Leckdy až školácké, které jejich nadřízený Petr Rada těžko chápal. „Hazardujeme se jménem Dukly,“ mínil bývalý výborný obránce a reprezentant. „Po první brance se to sesypalo, nebylo tam vůbec nic. Pět gólů jsme jim dali sami. Můžeme být rádi, že jsme prohráli 0:6. V týdnu budou trošku pohovory. Bude to jinak,“ sliboval zkušený kouč.

Jeho soubor doteď nepůsobil v soutěži jako otloukánek. Dokázal držet s protivníky herní i výsledkový krok. Výbuch v Ostravě se proto od nováčka nečekal. „Hlava mi to nebere. Tyhle chyby nemají v první lize co dělat,“ přehrával si Rada hrubky v obranné činnosti.

Na druhou stranu, výborní domácí si gólové pamlsky zasloužili. V koncovce se chovali sebevědomě, zkušeně. Skoro všechno jim padlo do brány. „Třetí gól nás uklidnil, po celých devadesát minut jsme dominovali a byli jsme nebezpeční,“ líbilo se Hapalovi, jenž ocenil i soupeře. „Dukla tu odehrála slušné utkání. Změnila rozestavení, zhustila střed hřiště. Očekávali jsme, že to bude složitější, ale my jsme podali výborný výkon a dali nádherné góly,“ lebedil si.