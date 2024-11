Hlavatého proti Hradci zastavil až VAR: Nesmíme hrát přizdisr*čský fotbal

Když nezahraje, Liberec se souží. A soupeři to vědí. Proto po Michalu Hlavatém dupou (to se ostatně dělo už v Pardubicích), všímají si ho. Záložník Slovanu, je terč - faulů i pozornosti. Při duelu s Hradcem Králové opět tvořil hru, v ofenzivě byl zásadní. „Votroci“ šestadvacetiletého fotbalistu nakonec jednou nezastavili, epesní gól mu však uzmul VAR, který opravil hlavního sudího Karla Roučka. Proto skončil duel 0:0, Hradečtí vedeni asistentem Adrianem Rolkem kvůli trestu pro Davida Horejše, možnosti prakticky neměli.

V Českých Budějovicích si poklábosil po utkání s domácím Marcelem Čermákem, obětí systému. Jeden z mála tahounů Dynama se od něj nehnul, celý zápas mu „seděl za krkem“.

Michal Hlavatý si musel zvyknout na klasickou osobní obranu. Dříve obvyklá záležitost, se v poslední době vrací do hry. Vzpomeňte, jak slávistický šéf Jindřich Trpišovský využil na osobku v zápase předkola Ligy mistrů proti Saint-Gilloise Christose Zafeirise. Nečekané, ale účinné. Také Čermák před týdnem Hlavatého zastavil.

„Michal je prostě dobrej hráč a chce být ještě lepší, charakter má výborný, tak si musí zvyknout, poradit si,“ pronesl trenér Slovanu Radoslav Kováč.

Hradečtí na to šli jinak. Neurčili jednoho vlčáka, úkoly si rozdělili střeďáci Samuel Dancák s Jakubem Kučerou. Hlavatý se jim párkrát vysmýkl, nejvýrazněji ve 37. minutě, kdy nakonec skvěle trefil z nějakých dvaceti metrů. Sudí Karel Rouček gól uznal, ale nakonec po intervenci VARu rozhodl, že souboj před brankou byl z Hlavatého strany směrem ke Kučerovi proti pravidlům.

„Je od toho metr, sám to nepískne… Za chvíli to bude pískat VAR. Takových škrtnutí jsou v zápase spousty,“ divil se Kováč. Později dodal, že by vzal, kdyby Rouček rozsekl situaci rovnou. Bylo to tak, sudí, jenž perfektně vedl nedávné derby, se schoval za pomoc. Tentokrát se mu nedařilo, často měnil metr, což byl patrné i při klíčové chvíli.

Hlavatý si přesto z momentu něco vzal - a to pro příště. „Musíme do centrů, střel, nesmíme hrát přizdisr*čský fotbal,“ nakázal.

Liberec to bude potřebovat. Očekávání jsou velká, mladý tým sice uhrál za poslední tři duely pět bodů a ani jednou neinkasoval, ale během podzimu dostal dvě drsné rány: zkolaboval doma v derby s Jabloncem 0:5 a vypadl v poháru s třetiligovým Hlučínem.

„Ale já vidím každý den na tréninku obrovský potenciál,“ upozornil Hlavatý. „Chceme být po podzimu na dostřel šestce,“ doplnil Kováč.

Aktuálně na ni ztrácí Slovan dva body.