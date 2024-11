Naštvaný Veselý o výkonu Bohemky: Bázlivé, bezzubé. Před půlí střídal

Zklamal vás výkon v Plzni?

„Neodehráli jsme dobré utkání, zejména úvodních třicet minut bylo z naší strany tristních. Od nás to byl bázlivý, bezzubý výkon, dělali jsme zbytečné ztráty, Nechci tím zlehčovat výkon domácích – svou kvalitou nám ukázali naši nekvalitu. Bylo to zasloužené vítězství, Plzeň bez větších problémů kontrolovala zápas.“

Proč jste už ve 32. minutě sáhl k dvojitému střídání?

„Změny nebyly ze zdravotních důvodů, na vystřídání bylo víc hráčů. Chtěli jsme změnit systém na čtyři obránce, dostat na hřiště jiné hráče z hlediska typologie. Přeskládali jsme formaci a relativně to pomohlo, tlak domácích jsme zastavili. Dá se říct, že po vystřídání to byl od nás nejpovedenější part utkání. Než na konci poločasu domácí zareagovali druhým gólem, měli jsme územní převahu.“

Gól do šatny vás zlomil, je to tak?

„Celé utkání jsme zahodili gólem, který jsme inkasovali ve 43. minutě. Nejvíc alarmující je to, že venku dostaneme dva góly z brejku – první byl po rychle hozeném autu, druhý po ztrátě balonu dvě minuty před poločasem. Přitom máme v týmu dost zkušených hráčů. Apelovali jsme na ně, že je nutné se držet ve hře i v momentech, kdy budeme pod tlakem. Tohle už se nám v sezoně stalo několikrát, inkasovat podobný pojišťovací gól do kabiny…

Je velký rozdíl jít do druhého poločasu za stavu 0:1, pak můžeme dát kontaktní gól ze standardky, čehokoliv. Za stavu 0:2 jsme ale museli dobývat, to je přesně voda na mlýn Plzně - trpělivě čeká na chyby a vyjíždí do brejku. Náš výkon zkrátka nebyl dobrý, mrzí mě to. Prohrát můžete, ale ne takhle… Tohle od nás byla alibistická hra, hodně nahrávek dozadu. Největší rozdíl byl v naší středové řadě, přitom pro domácí je klíčová pro fungování jejich týmu. Kalvach, Šulc a Červ nás tam přehráli, mají dobrá řešení.“

Nezklamal vás přístup týmu k zápasu proti silnému soupeři?

„Připravovali jsme se na zápas v Plzni možná až moc, vidím tam paralelu našeho zápasu se Slavií (0:4). Je na zamyšlení, proč jsme s nimi doma hráli takhle a teď to bylo v Plzni podobné. Byla tam bázlivost, strach hrát, pro mě nepochopitelné. V minulosti jsme dokázali silné soupeře prohnat přístupem, sebevědomím. V kabině se hráči hecují, ale na hřišti je to od první minuty opatrné, alibistické, z toho plynuly naše ztráty.“

Narazili jste na Plzeň, která je v současném rozpoložení nad vaše síly?

„Přehrávali nás od první minuty kvalitou. Spoléhali jsme na její určitý útlum v úvodu zápasu, že by po čtvrtečním poháru nemuseli být dobře mentálně nastavení. Ale pohlídali si to, přistoupili k zápasu velmi dobře. Nechci jenom hanit naše hráče, rozebereme si utkání. Ale jsem hodně nespokojený, možná bych pochválil ty, co přišli do zápasu v průběhu. Výkon Plzně byl dominantní, měla utkání pod kontrolou, stejně doma před čtrnácti dny přehrála Spartu. Mrzí mě to. Snad je lepší prohrát 0:5, ale hrát útočně a mít šest šancí. Jsem hodně naštvaný, že nám chybí emoce, bylo to odevzdané hodně zadarmo. Souvisí to s naší odvahou a herním sebevědomím.“