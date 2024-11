„Zápas roku“ v Edenu: největší choreo v českém fotbale. Kouč se chtěl dívat

Utkání Mojmíra Chytila. Tak by vystoupení hrdiny, jenž v dresu Slavie nastřílel hattrick proti Karviné, mohlo na první pohled vypadat. V Edenu v neděli večer ale kralovali hlavně fanoušci. Několik týdnů plánovaný „zápas roku“ jim nakonec vyšel i s vítěznou tečkou – výhře 5:1 přihlíželo přes 19 tisíc lidí. U příležitosti výročí 132 let od založení klubu jako kulisu připravili tu největší choreografii, kterou kdy český fotbal viděl.

Kdo sleduje sociální sítě, mohl si všimnout, že Slavia a její fanoušci delší dobu promovali domácí utkání s Karvinou s větší vervou než obvykle. Vždyť by obyčejně šlo o vcelku nezajímavé měření sil s momentálně sice velice slušně performujícím, ale stále o třídu horším ligovým týmem. Přesto dostal nedělní duel přezdívku „zápas roku“. Ne derby, ne evropský šlágr. Ale mač s Karvinou.

Vše má ale svou logiku. Pro cíl domácích, tedy udělat to největší choreo, který kdy český fotbal viděl, byli Slezané ideálním soupeřem. Do Prahy se přes celou republiku sice dostavilo do Edenu kolem padesáti fanoušků hostí, přesto nebyl už měsíc a půl dopředu problém dohodnout s nimi, že místo klasického sektoru hostí budou „uklizeni“ do vyšších pater a roh mezi jižní a východní tribunou ovládnou slávisté.

Výsledky byly dechberoucí. Plachty, na kterých se leskly i v minulosti použité motivy jako Harry Potter, obemknuly už před úvodním hvizdem všechny tribuny Edenu. Jejich následný pád odhalil zaplněný Eden oblečený do různě zbarvených pláštěnek. Davové šílenství strhlo k fandění i místa, která obvykle jen přihlíží řádění Tribuny Sever, a tak po dlouhé době opravdu skákal celý stadion. Úchvatné záběry rozhodně opět obletí celou fotbalovou Evropu.

„Byla to asi nejlepší věc, co jsem tady zažil, společně se Sevillou. Po pár minutách rozhodčí začal zápas a mě trochu mrzelo, že už musím přepnout. Chtěl jsem se ještě dívat,“ řekl dojatý Jindřich Trpišovský.

Dění na tribunách trochu převzalo hlavní roli od dění na hřišti. Střetnutí prvního a osmého celku tabulky se neslo v mírumilovném tempu lehce připomínající přátelské utkání. Fotbalově hrající Karviná se nepřijela rvát, ale sympaticky hrát fotbal, což poklidně kombinujícím „sešívaným“ hrálo do karet.

K vidění bylo celkem dost otevřeného prostoru a minimum faulů. Když si Ondřej Lingr deset minut před koncem poločasu zdlouhavě zavazoval tkaničky, nikdo neprotestoval. „Neměli jsme dostatečnou agresivitu a prohrávali jsme řadu osobních soubojů,“ přiznal kouč Martin Hyský a doplnil: „Atmosféra některé kluky rozhodně ovlivnila.“

Půle skončila za stavu 1:0. Po projektilu klasicky vysoce aktivního Lukáše Provoda z blízka dorazil míč do sítě sváteční střelec Oscar. Slezané na bránu za první dějství nevystřelili, Slavia naopak spálila množství příležitostí, někdy si v zakončení počínala až laxně.

Nekvalitní počínání si v koncovce domácí na chvíli zmrazilo. Naprosto symbolicky tak deset sekund po zahozené šanci Tomáše Chorého udeřil ve druhé půli z protiútoku na druhé straně Filip Vecheta. „Ve chvíli, kdy jsme dostali gól, jsme měli vést větším rozdílem než 1:0. Přišel trest. Zbytečně jsme si to zkomplikovali, ale pak jsme zase zapnuli motory,“ komentoval Trpišovský.

Motorem rozhodně myslel supernáhradníka Mojmíra Chytila. Ten gólově nastavil hokejku jen po pár minutách na hřišti a brzy uklidnil Eden i zvýšením na 3:1. Konečným gólem na 5:1 připomenul svůj bleskový jarní hattrick proti Pardubicím. Utkání, které chvilku vypadalo jako zdramatizované, se i díky hodně otevřené obraně hostů vrátilo do pohodových mantinelů a skončilo debaklem.

„Přišel nám spíš pomoct rozhýbat obranu, než dát hattrick,“ smál se Trpišovský. „V pokutovém území je démon. Je škoda, že nedal ještě čtvrtý gól.“ Slavia se rozloučila na dva týdny s fanoušky ve velkém stylu a oni s ní.

Celostadionová choreografie překonala český rekord, který Eden stanovil před více než rokem proti Baníku. „Sešívaní“ tak dále vládnou jasně ligové tabulce a teď dokázali, že i tribunám.