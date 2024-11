Nový vážný zájemce o Ewertona! Brazilcovu show sledoval osobně

Přijeli a viděli to, co vidět chtěli. Podle informací iSport.cz dorazili v sobotu na tribunu Městského stadion v Ostravě-Vítkovicích zástupci maďarského Ferencvárose s konkrétním úkolem. Sledovat Ewertona a utvrdit se v tom, že má cenu zahájit jednání s Baníkem o jeho kapitánovi. Brazilec seknul Duklu dvěma góly a asistencí, takhle produktivní byl dosud v Chance Lize pouze dvakrát.

Placírkou se položil do voleje a Duklu načal, o chvíli později šajtlí asistoval u gólu Davida Buchty. Čtvrt hodiny stačilo Ewertonovi, aby si funkcionáři Ferencvárose řekli, že pětisetkilometrová cesta nebyla zbytečná. Do Ostravy se osobně vydali v rámci poslední fáze scoutingu. A ve druhém poločase viděli ještě jeden Jihoameričanův gól. Kdyby ho kouč Pavel Hapal v 79. minutě nestřídal, měli by v poznámkách možná ještě lepší čísla.

„Říkal mi, že chtěl dát hattrick. Odpověděl jsem mu, že si to aspoň schoval na příště. Doufám, že ho někdy dá,“ usmál se trenér.