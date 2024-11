Krize Sparty: ztrácí body a zabijácký instinkt. V minulosti bylo i hůř, ale...

Ani v éře, na niž vzpomínají na Letné jako na sesun do pekla, nezapadl tým v lize do tak nepříjemné série jako teď. Mužstvo Larse Friise po impozantním vstupu do sezony, který byl opentlen postupem do Ligy mistrů, získalo v posledních šesti kolech jen čtyři body. To se nestalo ani Andreovi Stramaccionimu, trenérovi vnímanému jako symbol průšvihu. Na druhou stranu po 14 ligových zápasech je na tom dánský nástupce bodově stejně jako Brian Priske v předminulé sezoně a o chlup lépe než italský elegán a mistr slova.