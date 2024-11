Rok od Belmonda: sekuriťák, Kuchta, pláč i SMS. Jak to tehdy vlastně bylo?

„Bylo to dost nepříjemné, nevzpomínám na to moc rád,“ přiznává v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby Michal Kvasnica na přesně rok starou aféru s návštěvou nočního klubu Belmondo. Jak tehdy celá kauza, kterou odstartovaly informace redaktorů deníku Sport a webu iSport.cz, vlastně probíhala? „Jedna z variant nároďáku byla, že by to úplně zatloukli. Ve chvíli, kdy jsem tiskovému mluvčímu posílal SMSku s postojem naší redakce, tak ještě ani nevěděli, kdo byl tím třetím z hráčů,“ vybavuje si Kvasnicův kolega Radek Špryňar.