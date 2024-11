Brzké výkopy? Ať Sparta a Slavia hrají večer, má jasno asistent Frťaly

I pro Teplice jsou polední starty zápasů novinkou. Severočeši ale mají to štěstí, že oba polední duely už mají za sebou – jeden prohráli s Bohemians 1:2, následně rozstříleli České Budějovice 5:2. Ačkoli jim do karet hrálo domácí prostředí, v obou případech zkoušeli jiné způsoby, jak se s novou situací vyrovnat. „Když to vztáhnu vyloženě na nás, je asi lepší, když hrajeme třeba ve 13.00 a Sparta či Slavia hrají večerní zápasy,“ má jasno asistent trenéra Ondřej Prášil.

Rodák z Písku působil jako asistent trenéra v Hradci Králové a po angažmá u kategorie U19 v Teplicích povýšil na kolegu Zdenka Frťaly. S brzkými výkopy má Ondřej Prášil sám zkušenost, jako hráč hrával na Žižkově i podstatně dřív.

Vnímáte brzké výkopy jako komplikaci?

„Jako velkou ani ne, většinou máme stejně dopolední tréninky. Nemyslíme si tedy, že biorytmus hráče to úplně rozhodí. Měli jsme polední termín zatím dvakrát a zároveň jsme měli i dva večerní v osm hodin. To je možná větší otrava. Do zápasu je delší čas – musíte si dát snídani, oběd, nějakou svačinu. Takhle stačí před zápasem jen nějaký brunch.“

Právě na problematiku jídla mnozí trenéři a hráči narážejí. Jak ji řešíte v Teplicích?

„Zkusili jsme dvě formy. Může tam být něco jako snídaňooběd, kde je samozřejmě třeba šunka a sýr, ale už jsme také zvolili polévku nebo těstoviny. Případně nějakou sladkou kaši. Každý je jiný, ale teď už jsme přešli spíš k té druhé formě.“

Berete jako štěstí, že jste oba brzké zápasy hráli doma?

„Upřímně, kdybychom hráli třeba v Ostravě, museli bychom asi vyjet o den dřív, aby se program zápasového dne nenarušil. Ale i doma jsme to zkoušeli jinak. Před prvním zápasem proti Bohemce jsme byli na hotelu. To nám nevyšlo, prohráli jsme, tak jsme to nechali být. Teď jsme hráli s Budějovicemi, tak jsme se najedli tady u nás, kluci nemuseli odcházet. Ta varianta je lepší.“

Ale operujete zároveň s daty, že výkon sportovce v tuto hodinu není ideální...

„Když jsem působil na Žižkově, hráli jsme v 10.15, a hodně týmů říkalo, že tam nechtějí hrát, že to je moc brzy. Ale jak trénujeme v dopoledních hodinách, organismus sportovce je připravený na výdej. Zároveň uznávám, že tělo je obvykle nastaveno tak, že by mělo kolem jedné či druhé hodiny odpočívat, ale nevidím to jako takový problém. I evropské top ligy takto hrají.“

Takže přidání třetího televizního slotu si spíše pochvalujete?

„Když to vztáhnu vyloženě na nás, je asi lepší, když hrajeme třeba ve 13.00 a Sparta či Slavia hrají večer. Mají poptávku, můžou stadion vyprodat. Někdo může přijít na nás a pak se ještě podívat na zápas svého oblíbenějšího týmu. Člověk má pak odpoledne i větší čas na regeneraci. V Hradci jsme hráli v osm, člověk pak přijede kolem jedné hodiny. Než se kluci dostanou domů, trvá to. Po výkonu usnou třeba až kolem třetí či čtvrté hodiny v noci, to už zásah do organismu je. Večerní časy jsou pro diváky super, ale my už pak třeba další den ráno nepotrénujeme.“