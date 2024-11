Hapal po prohře: Hráče chválím, výkon byl výborný. Uchenna? O zájmu víme

Výkon v Jablonci nebyl vůbec špatný, ale přesto odjíždíte bez bodu. Jakto?

„Nehodnotí se mi to kvůli prohře jednoduše, nicméně musím kluky pochválit. Výkon byl výborný, takhle tu Jablonec nezatlačilo snad žádné mužstvo. První půle byla velice dobrá, co se týče přechodu směrem nahoru, domácí hráli otevřeně. Bohužel jsme nevyřešili situace, které mohly skončit dalším gólem. Druhá půle už byla jiná, Jablonec víc bránil a hrál na brejky, což se mu povedlo. Góly padly po našich hloupých chybách. S respektem k Jablonci, nevyhrálo lepší mužstvo. Chci chválit naše hráče.“

Nepřemýšlel jste o tom, že stáhnete Uchennu? Klouzalo mu to, dostal žlutou kartu…

„Spíš jsme mu nějakým způsobem v poločase domluvili. Říkali jsme mu, jak chceme, aby se v určitých situacích choval. Ale měnit jsme nic nechtěli, protože se vykartoval na další utkání a Matěj Chaluš je taky na třech kartách, nechtěli jsme riskovat.

Neměl vliv fakt, že vyšlo najevo, že se o něj zajímá Sparta?

(směje se) „V tomhle nám moc nepomáháte. Nevím, jestli to mělo vliv, zkrátka neodehrál úplně dobré utkání. Druhá půle už byla lepší, ale v první se třeba špatně rozhodl před gólem, jinak by k němu asi nedošlo. Nebyl to jeho standardní výkon, ale musíme si uvědomit, že hraje ligu tři měsíce. Do dnešního dne nezklamal, má právo i na slabší zápas.“

Uchenna od vás začal postupně dostávat víc a víc důvěry. Dokážete si jeho ztrátu v současnosti představit?

„Zájem registrujeme, víme o něm a bavíme se o něm. Ale jak říkám, ten hráč toho v Baníku ještě odvedl málo a já bych byl rád, kdybych s ním mohl dál spolupracovat. Je to velice kvalitní hráč s dobrými parametry ve hře hlavou, nohama je velice slušný. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jestli to bude v zimě, v létě, či zůstane delší dobu v Baníku.“

I vzhledem k tomu, že jste výkony chválil, dřívější střídání jste asi nezvažoval…

„Je to tak, chtěli jsme to podržet, vypadalo to na hřišti fajn, akorát se nám nedařilo skórovat. I ta střídání se nám nakonec povedla, Rusnák nachystal gólovku Tankovi, i Filip Kubala měl dobré zakončení. Ale bylo to bez efektu. Pár zápasů po sobě jsme stříleli góly, ale teď jsme dali jen jeden.“

Nečekal jste v zápase trochu více od Ewertona?

„Ewe udělal svou práci, neodehrál špatný zápas. Pokazil rozehrávku před třetí brankou, ale v celkovém kontextu zápasu jsme prostě odehráli výborné utkání.