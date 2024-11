Co je, co je, co je?! Rozpaky na Spartě: protest fanoušků i obleky v kotli hostů

Dvě velká chorea, jedno připomínající datum vzniku Sparty, druhé první název, tedy Královské Vinohrady, pokryla nejprve tribunu směřující směrem k pláni, poté protější část hlediště od laviček obou týmů.

Před zápasem i ve dvanácté minutě se snažili sparťané zareagovat na nedávné představení slávistů, kteří při duelu s Karvinou působivě zatáhli oponu nad celým Edenem.

Chorea na Letné však byla nakonec na dlouho tím nejlepším, co bylo k vidění. Tedy společně s představením hostujících fans, kteří dorazili v oblecích, cylindrech a se šampaňským, čímž vtipně upozornili na nelidové ceny vstupenek pro tento zápas,

Hra pak drhla oběma mužstvům, rozpačitě vyznělo také předzápasové přijetí Jaroslava Hřebíka do sparťanské dvorany slávy. Legendární trenér (pro část letenských příznivců však také kontroverzní) se stal jejím pětatřicátým členem.

Když mu pak majitel Daniel Křetínský k této poctě gratuloval - předtím tedy ještě urovnal koberec, který se zvedl pod náporem větru - ozval se na tribunách vedle potlesku i zbytečný pískot.

Protest přišel také z kotle ohledně cen vstupenek, které pro výroční duel začínaly na šesti stovkách korun.

To se sparťanům nelíbilo. Stejně jako nakonec výkon i výsledek. Ke konci zápasu tak zněl Letnou pokřik: "Co je, co je, co je?!"

