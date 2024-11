Opravdu smutný Friis: Chybí kuráž. Zimní transfery? Debaty probíhají

Byl to nejhorší zápas pod vaším vedením?

„V poslední době jich bylo několik špatných. Těžko se mi o tom mluví… Znovu jsme byli schopni udržet soupeře relativně na distanc, ale přesto to skončí tím, že nám opět sebere body. My si navíc nějaké šance vytvoříme, abychom vstřelili víc jak jeden gól. Ale prostě jsme nebyli dost dobří, opakuju to, tohle nestačí. Ale jestli to je můj nejsmutnější okamžik, říct opravdu neumím.“

Nasvědčovalo tomu něco před zápasem?

„Po reprezentační přestávce jsem to neočekával. Teď to možná bude znít blbě, ale v týdnu jsem z týmu cítil energii. Nic nás nevedlo k tomu, že bychom mohli očekávat takový výkon. Můžu ale jen zopakovat: Tohle nestačí.“

V čem byl problém?

„Je to složité téma, možná bych to označil jako nedostatek kuráže, odvahy. Nemáme špatné hráče, nejsme špatný tým, ale zvlášť v situacích, kdy jde něco proti nám, kdy se to nevyvíjí, jak bychom si představovali, tak je to o schopnosti postavit se tomu. Ať už v defenzivní činnosti nebo když máme míč v držení. Konkrétně mluvím o tom, když jsme byli proti Teplicím ve vedení, měla by tam být ta kuráž přidat další branku.“

Anketa Na jakém místě přezimuje Sparta v lize? Prvním Druhém Třetím Čtvrtém Pátém a horším

Má na mužstvo velký vliv zdravotní stav?

„Před pauzou jsme měli jedenáct zraněných, teď se nám čtyři vrátili, mohli jsme s nimi počítat. Zasáhne vás to z důvodu, že se vám zužuje možnost výběru. Je to zkrátka tak, že si nemůžete pro daný zápas vybrat toho, koho byste chtěli. A to samozřejmě nějaký rozdíl udělá. Na druhou stranu to víte a je to prostě tak. Na delší dobu jsme přišli o Angela Preciada, na začátku sezony se nám to stalo s wingbekem Imanolem Garcíou, kterého jsme měli připraveného na druhou stranu.“

Ze zápasu odstoupili Elias Cobbaut a Asger Sörensen. Jak to s nimi vypadá? Budou k dispozici na úterý proti Atlétiku?

„V utkání se cítili nekomfortně, bylo potřeba je vystřídat. Samozřejmě i tohle vás zasáhne, když s nimi relativně brzy nemůžete počítat. Uvidíme, jak to s nimi bude, ale co se týče déle zraněných, tak nikdo z nich v úterý k dispozici nebude.“

Najdete nějaké obecné důvody absencí?

„Je těžké hned říct jednu věc, ale objektivní fakt je, že zranění trápí naše hráče, kteří působí v národních týmech. Jinak to nejde pojmenovat: Máme tady přetržený křížový vaz, Jarda Zelený nemá typické fotbalové zranění nebo problém pohybového aparátu. Nebliká nám tam nějaká kontrolka, neříká nám, co bychom měli dělat jinak.“

Mimo sestavu byl i Qazim Laci. Proč?

„Potřeboval si odpočinout. Když se podíváte, tak je to jediný hráč, který je v reprezentaci a nebyl zraněný. V sezoně už odehrál dvacet osm utkání, navíc na konci minulého ročníku byl na EURO. Když se na něj podíváte a zeptáte se ho, on vždycky řekne: Jsem ready. Ale taky vidíte, že ho musíte chránit. Proto nebyl na soupisce, k dalším zápasům bude normálně připravený.“

Sportovní ředitel Tomáš Rosický říkal, že během reprezentační pauzy přehodnotíte plány pro zimní přestupové období. Můžete prozradit priority?

„Ne. (usmívá se) Sportovní úsek pracuje dvacet čtyři hodin denně, sem dní v týdnu. Samozřejmě probíhají debaty, jak posílit tým.“

Zeptat jsem se musel…

„Tak to je jasné. (Usmívá se)“