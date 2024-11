V Plzni jsou perplex! Prince je v Ghaně. Nikdo neví, kdy se vrátí...

Trenéři jen velmi neradi v průběhu sezony mluví o konkrétním umístění. Otázky novinářů na toto téma nechtějí slyšet. Obzvlášť po polovině základní části. Jenže v případě Viktorie jsou takové dotazy na místě. Hřeje se na druhém místě, na Spartu s Baníkem má náskok šesti bodů.

Takže, pane Koubku, je druhé místo minimálním cílem sezony?

„My si klademe jen nejvyšší cíle, zdůrazňuje to náš šéf (Adolf Šádek). Ani já nebudu hráčům říkat, že máme nižší cíle. Já je nemám. Moc dobře víme, že druhé místo je v současném nastavení hodnotnější než dřív. Ve hře je Champions League a jistota základní skupiny Evropské ligy. To je veliký bonus, to je bomba. Takže to chceme. Slavia je válec, je to mašina, s tím neuděláme nic, můžeme jen čekat,“ upřímně odpověděl trenérský profesor Koubek na dotaz Sportu.

Plzeň sice v Hradci v závěru díky přesné hlavičce Sampsona Dweha vyhrála 1:0, ale nyní ji čeká zběsilý program. V jednadvaceti dnech, včetně toho v Hradci, odehraje sedm zápasů. Pět v lize, dva v Evropské lize s Dynamem Kyjev a sváteční parádu s Manchesterem United. „To je pro hráče masakr,“ vylétl Koubek. „Někdo se asi zbláznil… Jasně, povodně tomu nepomohly, je tam vložené kolo, prostě se s tím musíme vyrovnat.“

Velký trabl je, že ve hvězdách je využití Prince Adua. Během reprezentační přestávky jednadvacetiletému útočnému esu vypršelo v Česku pracovní povolení. Musel se vrátit do Ghany. Nikdo neví, co bude dál. Kdy se k Plzni připojí? To je ve hvězdách. „Jsme v kontaktu se všemi úřady, děláme jako klub maximum, ale nevíme, jak rychle se Adu vrátí,“ bezradně vysvětloval Václav Hanzlík, tiskový mluvčí klubu.

Prince Adu je momentálně v hlavním ghanském městě Akkra a čeká, kdy bude tamními úřady vyzván k vyřízení všech potřebných dokumentů. Co jde v Evropě relativně hladce, v afrických zemích tak rychle nefunguje. A v Plzni jsou z toho perplex. Snížila se jim údernost ofenzivní formace a trenérskému štábu i možnost zásahů do sestavy během utkání.

„Dokonce jsem přemýšlel, že v závěru pošlu na hrot Toma Slončíka,“ ušklíbl se Koubek. „Je to velký problém, na špici máme momentálně jen Vašulína a Vydru.“

Vzhledem k brutálnímu programu se v Plzni musí dát na modlení, aby ofenzivní zásilka z Ghany dorazila co nejdřív.